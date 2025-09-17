Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển đô thị, nông thôn phải hài hòa, tương xứng yêu cầu kỷ nguyên mới

Ngày 17-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về đánh giá việc triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Nhiều kết quả tích cực nhưng còn bất cập

Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau 3 năm triển khai Nghị quyết 19-NQ/TW, khu vực nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt: hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển nhanh, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn năm 2024 đạt 58%, dự kiến đạt 60% vào năm 2025... Tuy vậy, nông nghiệp vẫn phát triển thiếu bền vững; quy hoạch vùng, liên kết chuỗi ngành hàng còn hạn chế; thu nhập người dân nông thôn thấp, chỉ bằng 72% so với khu vực thành thị.

Về Nghị quyết 06-NQ/TW, hệ thống đô thị có nhiều chuyển biến, mô hình tự quản cộng đồng phát huy hiệu quả, thị trường bất động sản phát triển tương đối hài hòa. Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội đạt kết quả tích cực. Từ ngày 1-7-2025, sau khi sắp xếp chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, số đơn vị hành chính cấp xã giảm khoảng 67%, giải thể cấp huyện. Diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân đầu người dự kiến đạt 31,5m² (vượt mục tiêu 27m²).

Tuy nhiên, công tác quy hoạch, quản lý đô thị còn nhiều bất cập; phân bố hệ thống đô thị thiếu liên kết, các đô thị trung tâm chưa thể hiện rõ vai trò động lực vùng; nguồn lực đầu tư còn dàn trải, chưa hiệu quả.

Đô thị – nông thôn là hai trụ cột chiến lược

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan khẩn trương đánh giá toàn diện việc triển khai hai nghị quyết, nhất là trong bối cảnh thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư yêu cầu đánh giá khách quan những vấn đề mới nảy sinh, chỉ rõ các nội dung cần điều chỉnh, đồng thời cập nhật xu hướng phát triển đô thị – nông thôn hiện đại trên thế giới để kiến nghị bổ sung, sửa đổi nội dung hai nghị quyết, bảo đảm sát với thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư lưu ý, cần nhận thức đầy đủ rằng phát triển đô thị và nông thôn là hai nhiệm vụ chiến lược song hành, không tách rời. Đô thị hiện đại là động lực phát triển, còn nông thôn giàu đẹp, văn hóa, bền vững là hậu phương vững chắc. Quan hệ đô thị – nông thôn phải được quy hoạch đồng bộ, bài bản, tạo thành chỉnh thể phát triển cân bằng, hài hòa, bổ sung hỗ trợ lẫn cho nhau.



Tổng Bí thư nhấn mạnh, sau Đại hội XIV của Đảng, khi hai nghị quyết đã thực hiện được 5 năm, cần tính toán ban hành nghị quyết mới phù hợp thực tiễn. Đây là nhiệm vụ chiến lược rất lớn, rất khó, đòi hỏi tập trung cao độ về trí tuệ, huy động sự tham gia của giới chuyên gia, nhà khoa học và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, để định hướng phát triển đô thị – nông thôn nước ta tương xứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

LÂM NGUYÊN