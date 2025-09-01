Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã xây dựng thành công một nền kinh tế năng động, hội nhập ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Chiều 1-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đoàn các lãnh đạo, đại diện lãnh đạo chính đảng nhiều nước đến Việt Nam dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: TTXVN

Phát biểu đại diện cho các chính đảng, Trưởng đoàn Belarus, Nhật Bản, Nga, Cộng hòa Dominica, Algeria đã nêu bật tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam và bày tỏ khâm phục những thành tựu quan trọng, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, cũng như vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại diện các chính đảng nhấn mạnh Việt Nam đã trở thành hình mẫu của hòa bình, phát triển, tiến bộ xã hội và đoàn kết quốc tế; ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong phát triển đất nước; tin tưởng sâu sắc với đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm, nhất định nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đánh giá cao đường lối đối ngoại của Việt Nam, đại diện các chính đảng cũng nhấn mạnh mong muốn tăng cường hơn nữa truyền thống hữu nghị và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các đảng với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như giữa các nhà nước, các dân tộc với Nhà nước, nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: TTXVN

Nhiệt liệt chào mừng các vị khách quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và trân trọng trước những tình cảm nồng ấm, những lời chúc tốt đẹp mà các chính đảng và bạn bè quốc tế đã dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; khẳng định đây là minh chứng sống động, sâu sắc cho tình cảm đồng chí, anh em, tình đoàn kết, gắn bó thủy chung, nghĩa tình quốc tế trong sáng và sự ủng hộ quý báu mà các chính đảng, các nhà nước, chính phủ và bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư khẳng định, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, trải qua 80 năm đầy thử thách và vinh quang, toàn thể dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết đồng lòng, muôn người như một, cùng với tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng kiên cường vượt qua mọi khó khăn, đưa cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi quan trọng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện thành công công cuộc Đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã xây dựng thành công một nền kinh tế năng động, hội nhập ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu phát triển chiến lược đến đến năm 2030 và năm 2045, hiện thực hóa trọn vẹn ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

* Tối cùng ngày, cuộc chiêu đãi trọng thể nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nâng ly chúc mừng các đại biểu dự lễ chiêu đãi trọng thể, chiều 1-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự buổi chiêu đãi có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo tỉnh, thành phố.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ, chiều 1-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng dự có các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu, Anh hùng lao động, đại diện các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số, trí thức, nhà khoa học, đại diện văn nghệ sĩ, thanh niên, doanh nghiệp và kiều bào tiêu biểu.

Về phía đại biểu biểu quốc tế có đoàn đại biểu các nước: Trung Quốc, Liên bang Nga, Cuba, Belarus, Lào, Campuchia và đại diện các chính đảng, chính phủ các nước, các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại buổi chiêu đãi, Chủ tịch nước Lương Cường nêu bật ý nghĩa lịch sử của ngày 2-9 cách đây tròn 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn bất hủ, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chào mừng tại lễ chiêu đãi trọng thể, chiều 1-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; thành kính tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối; anh hùng, liệt sĩ; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với nước, đồng bào, đồng chí đã cống hiến, hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu tại lễ chiêu đãi trọng thể, chiều 1-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các đại biểu dự lễ chiêu đãi trọng thể, chiều 1-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã dành cho Việt Nam. Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn các vị đại sứ, đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, đóng góp tích cực vào việc củng cố tình hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước.

Vững tin vào tiền đồ và tương lai tươi sáng, Chủ tịch nước khẳng định với ý chí, khát vọng cháy bỏng xây dựng đất nước hùng cường, cùng trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập, thắp sáng, lan tỏa ngọn lửa của tinh thần hoà giải, đoàn kết, hợp tác quốc tế.

Trong một thế giới đầy biến động, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tương lai, vận mệnh của dân tộc Việt Nam luôn gắn kết mật thiết với tương lai, vận mệnh của các dân tộc trên thế giới; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, đối tác trên thế giới, đóng góp tích cực vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại.

