Chiều 29-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper, chiều 29-9. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng thực chất đi vào chiều sâu, tăng cường nội hàm chiến lược trong các lĩnh vực hợp tác, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế, ngày càng chứng minh rằng các quốc gia có thể vượt qua quá khứ để xây dựng tương lai hợp tác và hữu nghị tốt đẹp, xây dựng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ lợi ích chung.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng ghi nhận các nỗ lực của Đại sứ Marc E. Knapper trong thúc đẩy, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và nội dung hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ trên mọi lĩnh vực…

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn và thuộc ưu tiên cao như khoa học - công nghệ, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp năng lượng và chuyển đổi số, đồng thời tạo điều kiện cho Việt Nam mua sắm hàng hóa công nghệ cao và thúc đẩy tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Hoa Kỳ.

Tại cuộc tiếp, Đại sứ Marc E. Knapper khẳng định, chính quyền Tổng thống Trump rất coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, đánh giá cao đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam và luôn ủng hộ Việt Nam phát huy vai trò, ảnh hưởng ngày càng gia tăng của mình trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Marc E. Knapper cũng đánh giá cao những biện pháp thiết thực của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại hài hòa và bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đại sứ Hoa Kỳ khẳng định, các doanh nghiệp và đối tác Hoa Kỳ rất coi trọng hợp tác kinh tế - đầu tư, thương mại với Việt Nam. Trong đó, Việt Nam được xem là một trong những đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và thị trường Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội cho các sản phẩm và dịch vụ của Hoa Kỳ.

BÍCH QUYÊN