Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn

Chiều 10-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao Toàn quyền Australia lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước Việt Nam; chúc mừng những thành tựu của Australia trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về khoa học-công nghệ, đa dạng văn hóa và ứng phó với biến đổi khí hậu; tin tưởng Australia sẽ ngày càng khẳng định vị thế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Toàn quyền Australia Sam Mostyn tại trụ sở Trung ương Đảng, chiều 10-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Toàn quyền Australia Sam Mostyn cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam cũng như tinh thần lạc quan, kiên cường của nhân dân Việt Nam trong quá trình dựng xây đất nước; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Toàn quyền Australia nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những đối tác tin cậy nhất của Australia; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực để hướng đến một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng.

Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược toàn diện với Australia và nhấn mạnh Australia là một đối tác tin cậy của Việt Nam; bày tỏ vui mừng khi quan hệ song phương ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả; hai bên trở thành những đối tác then chốt, hàng đầu của nhau về chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc. Để đạt hai mục tiêu 100 năm, mới đây, Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra nhiều quyết sách quan trọng. Trong bối cảnh đó, Việt Nam hoan nghênh Australia hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam triển khai những chính sách then chốt này.

Tổng Bí thư Tô Lâm hy vọng, với quyết tâm chính trị cao của cả hai bên, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi tại cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng với nền tảng kết nối nhân dân vững chắc giữa hai nước khi cộng đồng người gốc Việt tại Australia ngày càng phát triển và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước Australia cũng như quan hệ song phương. Ở chiều ngược lại, dù với quy mô nhỏ hơn, cộng đồng Australia tại Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy các kết nối về kinh tế, hợp tác khoa học, giáo dục.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn trao đổi tại cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Trên nền tảng hợp tác giáo dục ngày càng phát triển, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng hơn nữa hợp tác về phát triển nguồn nhân lực và lao động, nhất là lao động kỹ thuật cao cũng như các chuyên gia, nhà khoa học.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị hai nước triển khai các chương trình hợp tác hiện có về khoa học - công nghệ và mở rộng trao đổi nhân tài, tạo điều kiện cho các nhà khoa học và doanh nhân trẻ hai nước giao lưu, hợp tác trong những lĩnh vực tiên phong. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đây là lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng, đặc biệt quan trọng do Australia có lợi thế về nghiên cứu khoa học và Việt Nam đã xác định đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Toàn quyền Australia Sam Mostyn trao đổi các vấn đề cùng quan tâm tại cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Về biến đổi khí hậu, hai lãnh đạo nhất trí đây là thách thức chung của cả hai quốc gia cũng như toàn cầu. Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao hỗ trợ mà Australia đã dành cho Việt Nam trong lĩnh vực này và đề nghị tiếp tục tăng cường hợp tác hướng tới việc phát triển xanh, bền vững.

TRẦN BÌNH