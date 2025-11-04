Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Jaya Ratnam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Singapore lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong chuyến thăm lịch sử tới Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tháng 3-2025. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Singapore là người bạn thân thiết, người đồng hành đáng tin cậy và đối tác kinh tế then chốt; mong muốn không ngừng vun đắp, đưa khuôn khổ quan hệ mới thiết lập đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua trao đổi cấp chiến lược; đẩy mạnh hợp tác kênh đảng, ưu tiên sớm triển khai cơ chế Đối thoại Chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền; tập trung triển khai hiệu quả chương trình hành động về quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mới ký kết, xứng đáng là quan hệ mẫu mực trong khu vực, nhất là trong các lĩnh vực Singapore có thế mạnh và vai trò dẫn dắt như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, tín chỉ carbon, công nghệ nguồn, an ninh lương thực, đổi mới sáng tạo, phát triển trung tâm tài chính, logistics, kết nối hàng không, hàng hải, kết nối mạng lưới điện…

TRẦN BÌNH