Tổng Công ty Điện lực TPHCM ủng hộ nhân dân Cuba hơn 286 triệu đồng

Tổng Công ty Điện lực TPHCM vừa trao tặng số tiền 286.990.000 đồng ủng hộ nhân dân Cuba thông qua Hội Chữ thập đỏ TPHCM (ảnh). Số tiền ủng hộ này được quyên góp từ toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động của tổng công ty nhằm hưởng ứng Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2-12-1960 - 2-12-2025).

Qua đó, nhằm tiếp thêm nguồn lực để nhân dân Cuba vượt qua khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, tiếp tục ổn định và phát triển đất nước.

“Món quà thể hiện truyền thống nhân ái, tinh thần sẻ chia của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng Công ty Điện lực TPHCM. Hy vọng số tiền trên khi hòa chung vào tổng số tiền quyên góp của cả nước sẽ góp phần vơi đi phần nào khó khăn mà nhân dân Cuba đang trải qua”, ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn EVNHCMC, chia sẻ. Trước đó, Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã trao tặng 200 triệu đồng ủng hộ xây dựng hệ thống điện mặt trời tại các trường tiểu học của Cuba, trong chương trình họp mặt kỷ niệm 72 năm Cuộc tấn công Pháo đài Moncada (26-7-1953 - 26-7-2025) và lễ phát động chương trình ủng hộ xây dựng hệ thống điện mặt trời tại các trường tiểu học Cuba với chủ đề “Mặt trời không biên giới” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM tổ chức.

T NGHI