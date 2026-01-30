Triển khai gói thầu hơn 1.112 tỷ đồng cho dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng

Ngày 29-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Liên danh DEC-ENTEC-TTP đã ký kết hợp đồng Gói thầu TB01-TAMR – cung cấp thiết bị cơ điện cho Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng (tỉnh Đồng Nai), với giá trị hơn 1.112 tỷ đồng.

Liên danh trúng thầu gồm Dongfang Electric International Corporation, Công ty cổ phần ENTEC Kỹ thuật Năng lượng và Công ty cổ phần Kỹ thuật năng lượng Tâm Thành Phát. Gói thầu được lựa chọn theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi, thời gian thực hiện 26 tháng, bảo đảm tiến độ hoàn thành công trình vào quý IV-2027.

Tham dự lễ ký kết có đại diện lãnh đạo EVN, bên cho vay vốn Ngân hàng Tái Thiết Đức (KfW), lãnh đạo Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3) và liên danh DEC-ENTEC-TTP.

Lễ ký kết gói thầu giữa EVN và liên danh, ngày 29-1

Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng được phê duyệt trong Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, có tổng mức đầu tư 3.965 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình quý 4-2027. Nguồn vốn gồm khoảng 30% vốn tự thu xếp của chủ đầu tư và 70% vốn vay thương mại. Khi đi vào vận hành, dự án sẽ tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt trong các giờ cao điểm; đồng thời góp phần nâng cao tính linh hoạt, an toàn, tin cậy của hệ thống điện và giảm chi phí sản xuất điện toàn hệ thống.

Gói thầu TB01-TAMR là gói thầu thiết bị chính của dự án, bao gồm cung cấp, kiểm tra, thử nghiệm tại nhà máy, vận chuyển và bàn giao đồng bộ các thiết bị cơ điện tại công trường.

Lãnh đạo EVN cho biết, đây là một trong những dự án năng lượng trọng điểm của tập đoàn, trong quá trình triển khai đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công thương và sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh Đồng Nai.

PHÚC HẬU