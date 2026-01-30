Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch

Công ty Điện lực Gia Định xin trân trọng thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 04/02/2026 đến 10/02/2026, cụ thể như sau:

+ Thứ 4 - 04/02/26: M29B5 - Mất điện một phần đường Thống Nhất, đường Số 17, phường Thông Tây Hội, TP. HCM. Thời gian từ 10g00 đến 15g00.

+ Thứ 5 - 05/02/26: D29DA - Mất điện một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, TP. HCM. Thời gian từ 10g00 đến 15g00.

+ Thứ 6 - 06/02/26: S29NG5 - Mất điện một phần đường Lê Quang Định, đường Huỳnh Đình Hai, phường Bình Thạnh, TP. HCM. Thời gian từ 10g00 đến 15g00.

+ Thứ 3 - 10/02/26: I39FC - Mất điện một phần đường Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung, TP. HCM. Thời gian từ 10g00 đến 15g00.

PC. Gia Định