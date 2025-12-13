Quy định mới về giá bán lẻ điện sinh hoạt

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 60/2025/ TT-BCT (Thông tư 60) quy định chi tiết việc áp dụng giá bán điện, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng và mục đích sử dụng. Báo SGGP xin giới thiệu một số nội dung chủ yếu của Thông tư 60.

Quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện

Thông tư 60 quy định về thực hiện giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện, giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29-5-2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân mua bán điện từ hệ thống điện quốc gia tại khu vực nối lưới điện quốc gia; tại nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nhân viên EVNHCMC hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng trên thiết bị di động

Nguyên tắc chung được đặt ra là giá bán điện phải áp dụng đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng. Người mua điện có trách nhiệm kê khai trung thực mục đích sử dụng, trường hợp thay đổi phải thông báo cho bên bán trước ít nhất 15 ngày.

Nếu áp dụng sai mục đích gây thiệt hại, hai bên có trách nhiệm truy thu hoặc hoàn trả chênh lệch trong thời hạn tối đa 12 tháng trở về trước, đồng thời có quyền yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật và hợp đồng.

Thông tư cũng quy định chi tiết cách xử lý trong trường hợp một điểm sử dụng điện phục vụ nhiều mục đích khác nhau, cách tính sản lượng điện khi thay đổi giá, cũng như yêu cầu chốt chỉ số công tơ khi có điều chỉnh giá bán điện.

Giá bán điện được xác định theo 3 cấp điện áp gồm: cao áp, trung áp và hạ áp; riêng cấp siêu cao áp được áp dụng giá của cấp 220kV. Đối với hình thức giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày, Thông tư xác định rõ khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm.

Các đơn vị sản xuất, kinh doanh có máy biến áp chuyên dùng từ 25kVA trở lên hoặc sản lượng điện từ 2.000kWh/tháng trở lên thuộc diện bắt buộc áp dụng hình thức 3 giá. Trường hợp từ chối lắp công tơ 3 giá, sau 2 lần thông báo, khách hàng có thể bị áp dụng giá giờ cao điểm cho toàn bộ sản lượng tiêu thụ.

Quy định giá bán lẻ điện phục vụ sạc xe điện

Một điểm đáng chú ý là Thông tư 60 đã bổ sung quy định riêng đối với giá bán lẻ điện phục vụ sạc xe điện. Theo đó, các trạm, trụ sạc, tủ đổi pin xe điện phục vụ kinh doanh phải lắp công tơ riêng và áp dụng giá theo mục đích sạc. Nếu sạc xe điện trong hợp đồng điện sinh hoạt thì vẫn áp dụng giá điện sinh hoạt.

Đối với điện sinh hoạt, Thông tư quy định mỗi hộ sử dụng điện tại một điểm được áp dụng 1 định mức. Trường hợp nhiều hộ dùng chung công tơ thì định mức được nhân theo số hộ.

Các khu nhà tập thể, ký túc xá, nhà ở cho người lao động, sinh viên, người thuê trọ được tính định mức theo số người, cứ 4 người được tính là 1 hộ. Thông tư cũng ràng buộc trách nhiệm của chủ nhà trọ, không được thu tiền điện của người thuê vượt quá hóa đơn do đơn vị điện lực phát hành.

Ngoài ra, các trường hợp cấp điện mới, thay đổi chủ thể hợp đồng, thay đổi ngày ghi chỉ số, hay ghi chỉ số không trùng ngày điều chỉnh giá đều được quy định phương pháp tính cụ thể nhằm bảo đảm quyền lợi của người sử dụng điện.

Bên mua điện sử dụng vào mục đích sinh hoạt của người thuê nhà để ở áp dụng như sau:

a) Tại mỗi địa chỉ nhà cho thuê, bên bán điện chỉ giao kết một hợp đồng mua bán điện duy nhất. Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm cung cấp thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện của người thuê nhà;

b) Đối với trường hợp cho hộ gia đình thuê: chủ nhà trực tiếp giao kết hợp đồng mua bán điện hoặc ủy quyền cho hộ gia đình thuê nhà giao kết hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện), mỗi hộ gia đình thuê nhà được tính 1 định mức;

c) Trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là 1 hộ gia đình):

- Đối với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú (xác định theo thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện) thì chủ nhà trực tiếp giao kết hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà giao kết hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà);

- Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 2: từ 101-200kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ;

- Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện; cứ 4 người được tính là 1 hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể: 1 người được tính là 1/4 định mức, 2 người được tính là 1/2 định mức, 3 người được tính là 3/4 định mức, 4 người được tính là 1 định mức. Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện;

Trường hợp người thuê nhà không giao kết hợp đồng trực tiếp với bên bán điện thì tổng tiền điện chủ nhà cho thuê thu của người thuê nhà không được vượt quá tiền điện trong hóa đơn tiền điện hàng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành. Bên bán điện được phép yêu cầu bên mua điện cung cấp thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện để làm căn cứ xác định số người tính định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện.

