Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch

Công ty Điện lực Gia Định xin trân trọng thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 28/01/2026 đến 03/02/2026, cụ thể như sau:

+ Thứ 4 - 28/01/26: D29AE - Mất điện một phần đường Bình Quới, phường Bình Quới, TP. HCM (Từ Ngã tư Thanh Đa đến cuối Lô B). Thời gian từ 10g00 đến 15g00.

+ Thứ 5 - 29/01/26: D29DG5 - Mất điện một phần Hẻm 118 đường Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, TP. HCM. Thời gian từ 10g00 đến 14g00.

+ Thứ 6 - 30/01/26: M29HA-B; M29IA-B - Mất điện một phần đường Lê Văn Thọ, phường An Hội Tây, TP. HCM. (Từ đường Số 8 đến đường Số 3). Thời gian từ 10g00 đến 15g00.

+ Thứ 7 - 31/01/26: M29HC - Mất điện một phần đường Lê Văn Thọ, phường An Hội Tây, TP. HCM. (Từ đường Số 3 đến đường Số Phạm Văn Chiêu). Thời gian từ 10g00 đến 15g00.

PC. Gia Định