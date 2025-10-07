Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và 72 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9-11-1953 – 9-11-2025), Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TPHCM và Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia TW và TPHCM tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia 2025.

Theo Ban tổ chức, sự kiện sẽ diễn ra vào sáng 11-10 tại Trung tâm hội nghị số 202 Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận, TPHCM), dự kiến quy tụ khoảng 120 đại biểu, gồm lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tổ chức hữu nghị và đại diện doanh nghiệp hai nước.

Diễn đàn là dịp để cộng đồng doanh nghiệp hai nước trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, tháo gỡ khó khăn và mở rộng hợp tác; Báo cáo về tình hình hợp tác đầu tư, thương mại của doanh nghiệp Việt Nam, TPHCM tại Campuchia trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 và ngược lại.

Đặc biệt, trong phiên thảo luận mở, doanh nghiệp hai nước trao đổi về chính sách pháp luật, các quy định mới liên quan đến đầu tư và xuất nhập khẩu, đồng thời nêu kiến nghị cụ thể về cơ chế hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc.

Theo Ban tổ chức, các ý kiến được ghi nhận tại diễn đàn sẽ được tổng hợp, báo cáo lên Chính phủ và bộ ngành hai nước nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, giúp doanh nghiệp phát huy tiềm năng hợp tác.

