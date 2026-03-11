Tour trực thăng ngắm cảnh phục vụ 48 khách trong ngày đầu khai thác

Ngày 11-3, tour trực thăng ngắm cảnh phục vụ du khách chính thức được đưa vào khai thác tại sân bay Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TPHCM) với 4 chuyến bay phục vụ 48 khách

Sản phẩm du lịch do VinaGroup Travel triển khai, Công ty Trực thăng miền Nam cung cấp dịch vụ bay…

Theo VinaGroup Travel, chương trình được thiết kế với nhiều hành trình bay khác nhau, thời gian từ 15 đến 60 phút. Các tuyến bay đưa du khách ngắm toàn cảnh phố biển Vũng Tàu, bay dọc cung đường ven biển Long Hải – Hồ Tràm, kết nối Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ hoặc hành trình từ biển vào trung tâm TPHCM. Từ trực thăng, du khách có thể quan sát rõ bờ biển, các khu đô thị và hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Du khách ngắm TPHCM từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trải nghiệm chuyến bay trong ngày khai trương, du khách Hồ Nguyễn Hoàng Hùng cho biết cảm giác ngắm thành phố từ trực thăng mang lại góc nhìn hoàn toàn khác. Theo ông Hùng, từ trên cao có thể thấy rõ sự giao thoa giữa biển, rừng và đô thị, tạo nên một trải nghiệm mới mẻ.

Như vậy, sau gần 4 năm tạm ngưng hoạt động vì nhiều vướng mắc kỹ thuật và pháp lý, sản phẩm tour du lịch trực thăng của TPHCM đã chính thức "hồi sinh"

Các chuyến bay được khai thác vào những khung giờ cố định 9 giờ và 15 giờ, từ thứ 6 đến Chủ nhật, với hai loại hình dịch vụ gồm ghế tiêu chuẩn và ghế VIP. Hành trình bay sử dụng các dòng trực thăng như EC-155B1, Super Puma L2, AW189 hoặc EC-225, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn hàng không.

Khách trải nghiệm ngắm cảnh TPHCM từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Giá vé khởi điểm khoảng 2,9 triệu đồng cho hành trình ngắn 15 phút, các chuyến bay dài hơn có mức giá tương ứng với thời gian bay.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc VinaGroup Travel cho hay, đơn vị đặt mục tiêu giai đoạn 1 – năm 2026, hướng đến đáp ứng nhu cầu cho khoảng 3.000 lượt du khách. Con số đặt ra không lớn nhưng phải đảm bảo thực hiện được.

Khách trải nghiệm tour trực thăng tham quan TPHCM trưa 11-3. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sản phẩm bay trực thăng ngắm TPHCM được phân phối rộng rãi thông qua hệ thống các doanh nghiệp lữ hành và đại lý du lịch như Benthanh Tourist, World Trans, SASCO, Vietluxtour, Công ty Truyền thông Du lịch Việt, Vian Travel, Adventure Tour, Chi nhánh Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tại TPHCM...

Theo các đơn vị tổ chức, trong giai đoạn đầu, sân bay Vũng Tàu được chọn làm điểm xuất phát để thuận lợi cho việc vận hành. Song song đó, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp đang tiếp tục nghiên cứu phương án bố trí điểm cất hạ cánh gần khu vực trung tâm nhằm tăng tính kết nối với các tour tham quan trong thành phố.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, nhận định việc đưa vào khai thác tour trực thăng là bước bổ sung đáng chú ý cho hệ sinh thái sản phẩm du lịch của thành phố. Theo bà Hiếu, các trải nghiệm mới sẽ giúp làm phong phú danh mục sản phẩm phục vụ du khách, đồng thời góp phần nâng tầm sức hấp dẫn của điểm đến TPHCM trong bối cảnh du lịch đang hướng mạnh tới những trải nghiệm độc đáo khác.

THI HỒNG - HOÀNG HÙNG