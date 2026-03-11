Kinh tế

Khánh Hòa đón tàu biển quốc tế Star Voyager với 1.600 khách

SGGPO

Chiều 11-3, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết, tàu biển quốc tế Star Voyager xuất phát từ Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa 1.600 du khách đa quốc tịch đến tham quan địa phương.

z7609919252185_624342d933978793d3a612540cd94aec.jpg
Tàu biển quốc tế Star Voyager tại Cảng quốc tế Cam Ranh. Ảnh: ANH PHÁT

Trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 21 giờ cùng ngày, du khách được Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức các chương trình tham quan Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng, Chợ Đầm, làng nghề Trường Sơn và trải nghiệm tắm bùn... Du khách có dịp tìm hiểu văn hóa, lịch sử, đời sống địa phương và cảnh quan thiên nhiên của Khánh Hòa. Tối cùng ngày, tàu dự kiến rời Cam Ranh để tiếp tục hành trình.

z7609919268702_e991c911e2dc6d900cc642ccb65a5355.jpg
Khách tàu biển bắt đầu hành trình tham quan Khánh Hòa. Ảnh: ANH PHÁT

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 20 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 35.100 lượt du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký của các hãng tàu, trong năm 2026 dự kiến tiếp tục đón 28 chuyến tàu biển quốc tế, cho thấy tín hiệu tích cực của du lịch tàu biển tại Khánh Hòa.

