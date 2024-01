TP New York (Mỹ) kiện các công ty xe buýt chở người di cư

Chính quyền TP New York đã đệ đơn kiện 17 công ty xe buýt, đa số có trụ sở ở bang Texas, với cáo buộc các công ty này chuyên chở trái phép hơn 33.000 người di cư từ bang Texas đến New York.

Theo Fox News, trong đơn kiện trình lên tòa án tối cao bang New York, chính quyền TP New York đòi các công ty xe buýt bồi thường 708 triệu USD, là chi phí phát sinh để cung cấp nơi ở và dịch vụ cho người di cư trong gần 2 năm qua.

Từ năm 2022, Thống đốc Texas Greg Abbott, thuộc đảng Cộng hòa, bắt đầu cho xe buýt chở người di cư tới New York và một số thành phố do đảng Dân chủ điều hành, trong bối cảnh bang này phải đối mặt lượng lớn người di cư vượt biên trái phép từ Mexico. Chính quyền TP New York cho rằng các công ty đã kiếm được hàng triệu USD trong khi cố tình chở đến thành phố này những người di cư cần nơi trú ngụ và các dịch vụ.

HÀ TRANG