TP Thủ Đức: Khảo sát vào lớp 6 tại 3 trường THCS tiên tiến, hội nhập vào ngày 24-5

Theo đó, công tác tuyển sinh đầu cấp được thực hiện theo 2 nhóm đối tượng. Trong đó, ở đối tượng 1, ưu tiên tuyển sinh cho các trường hợp học sinh có “nơi ở hiện tại” thuộc địa bàn và trong độ tuổi quy định (đối với lớp 1) và học sinh có “nơi ở hiện tại” thuộc địa bàn đã hoàn thành chương trình tiểu học, trong độ tuổi quy định (đối với lớp 6).

Đối tượng 2 là những học sinh có nguyện vọng nhập học tại TP Thủ Đức nhưng chưa có tên trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục TPHCM, có thể xem xét ưu tiên xét tuyển theo thứ tự các trường hợp đặc thù gồm:

(1) Học sinh đã hoàn thành chương trình mầm non hoặc tiểu học có “nơi ở hiện tại” trên địa TP Thủ Đức nhưng học ngoài TPHCM.

(2) Học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại địa bàn (các khu công nghiệp, cơ quan đặt trên địa bàn).

(3) Học sinh chuyển tỉnh (thành phố).

(4) Học sinh thuộc các trường hợp đặc thù của địa phương.

Kế hoạch tuyển sinh lưu ý, học sinh thuộc đối tượng 2 phải đảm bảo đăng ký tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh của thành phố, đáp ứng các tiêu chí trong kế hoạch tuyển sinh của địa phương.

Ban Chỉ đạo Tuyển sinh đầu cấp có thể xét tuyển theo thứ tự các đối tượng và chế độ ưu tiên, đảm bảo tuân thủ kế hoạch tuyển sinh của địa phương và khung thời gian do Sở GD-ĐT TPHCM ban hành.

Các thông tin của học sinh trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục (bao gồm "nơi ở hiện tại" và các thông tin khác có liên quan đến công tác xét tuyển của địa phương) nếu cập nhật sau khi kế hoạch tuyển sinh đã ban hành phải tuân thủ đầy đủ theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT và phải hoàn tất trước ngày 10-6-2025; tuyệt đối không thực hiện điều chỉnh thông tin sau thời hạn quy định.

* Từ ngày 26-5 đến ngày 5-6-2025:

+ Đối với lớp 1: phụ huynh nộp hồ sơ về UBND phường “nơi cư trú hiện tại”.

+ Đối với lớp 6: phụ huynh nộp hồ sơ về Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức.

* Từ ngày 8-6 đến ngày 10-6-2025: UBND phường phối hợp phòng GD-ĐT cập nhật thông tin học sinh thuộc dạng đối tượng 2 lên cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục để phân tuyến tuyển sinh.

Công tác đăng ký tuyển sinh được thực hiện trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn thông qua mã định danh của học sinh.

Hệ thống phần mềm tuyển sinh gửi tin báo đến điện thoại của cha mẹ học sinh cung cấp mã hồ sơ và mã bảo mật. Cha mẹ học sinh truy cập vào trang web https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để nhập mã hồ sơ và mã bảo mật đăng ký nhập học cho con em.

Sau khi đăng ký, phụ huynh sẽ nhận được thông báo về thời gian nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại trường.

Cụ thể, đối với bậc mầm non, thời gian tuyển sinh từ ngày 14-6 đến ngày 30-6-2025.

Riêng các trường có tổ chức các chương trình đặc thù gồm: trường thực hiện nội dung chương trình chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; trường triển khai đào tạo chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 thực hiện tuyển sinh từ ngày 24-5 đến ngày 29-5.

Từ ngày 29-5 đến 17 giờ ngày 4-6, Phòng GD-ĐT xét và công bố kết quả tuyển sinh.

Từ ngày 5-6 đến ngày 8-6, các trường tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn phụ huynh xác nhận trực tuyến tại trang tuyển sinh thành phố.

Từ ngày 9-6 đến 17 giờ ngày 13-6, căn cứ tình hình học sinh nộp hồ sơ vào các trường tổ chức chương trình đặc thù và dữ liệu từ Sở GD-ĐT, địa phương phân bổ học sinh vào các trường còn lại tùy tình hình thực tế tại địa phương.

Năm học 2025-2026, TP Thủ Đức có 3 trường mầm non thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế là Mầm non Vành Khuyên 1, Mầm non Hoa Mai và Mầm non Long Thạnh Mỹ.

Đối với tuyển sinh vào lớp 1, năm học tới đây, TP Thủ Đức có 4 trường tiểu học thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế là: Trường Tiểu học An Bình (245 học sinh), Trường Tiểu học Linh Chiểu (210 học sinh), Trường Tiểu học Nguyễn Thị Tư (105 học sinh) và Trường Tiểu học Lê Văn Việt (210 học sinh).

Học sinh tham gia khảo sát vào lớp 6 các trường THCS trên địa bàn TP Thủ Đức năm học 2024-2025

Riêng đối với tuyển sinh vào lớp 6, TP Thủ Đức tuyển sinh theo phương thức xét hồ sơ kết hợp với làm bài khảo sát đánh giá năng lực tại các trường THCS Trần Quốc Toản 1, Hoa Lư và Bình Thọ.

Việc khảo sát đối với 3 trường sẽ tiến hành cùng ngày, cùng đề do phòng GD-ĐT chịu trách nhiệm tổ chức.

Chỉ tiêu tuyển sinh của 3 trường như sau: Trường THCS Trần Quốc Toản 1 tuyển 315 học sinh; Trường THCS Hoa Lư tuyển 245 học sinh và Trường THCS Bình Thọ tuyển 280 học sinh.

Thời gian đăng ký trực tuyến dự khảo sát dự kiến từ 8 giờ ngày 12-5 đến 17 giờ ngày 14-5.

Thời gian phụ huynh nộp hồ sơ dự kiến từ ngày 15-5 đến 17 giờ ngày 17-5.

Thời gian khảo sát dự kiến vào ngày 24-5-2025. Thời gian công bố kết quả dự kiến ngày 30-5-2025.

Thời gian đăng ký phúc khảo (nếu có) dự kiến từ ngày 31-5 đến ngày 1-6-2025. Kết quả phúc khảo dự kiến được công bố vào ngày 5-6-2025.

Trưởng phòng GD-ĐT TP Thủ Đức Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên lưu ý, học sinh chỉ được đăng ký dự khảo sát vào lớp 6 tại một trường THCS, kết quả điểm khảo sát của trường đăng ký không được lấy để xét tuyển vào hai trường còn lại. Nếu không trúng tuyển tại trường đăng ký khảo sát, học sinh vẫn được sắp xếp vào học lớp 6 tại trường THCS theo quy định của kế hoạch tuyển sinh đầu cấp.

Đối với các trường phổ thông còn lại, thời gian tuyển sinh từ ngày 14-6 đến ngày 20-6. Các trường tuyển sinh học sinh đã được phân tuyến từ trang web https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn; tổ chức hướng dẫn cho phụ huynh đăng ký theo dạng đối tượng 1 xác nhận nộp hồ sơ vào các trường theo dữ liệu đã được Phòng GD-ĐT cập nhật trên trang tuyển sinh của thành phố.

Từ ngày 21-6 đến 17 giờ ngày 25-6, Ban chỉ đạo Tuyển sinh đầu cấp sẽ xem xét khả năng tiếp nhận của các trường để điều chỉnh phân tuyến, sắp xếp cho phù hợp nhằm đảm bảo 100% học sinh đều được đi học.

Phòng GD-ĐT xét tuyển học sinh đăng ký dạng đối tượng 2 và cập nhật dữ liệu lên trang tuyển sinh thành phố và chuyển danh sách học sinh đã xác nhận nhập học đến các trường. Các trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn phụ huynh làm thủ tục nhập học.

Từ ngày 25-6 đến 17 giờ ngày 29-6, các trường còn thiếu chỉ tiêu gửi văn bản đề xuất thêm chỉ tiêu và danh sách bổ sung về phòng GD-ĐT để Ban Chỉ đạo Tuyển sinh đầu cấp xét duyệt.

Ngày 30-6, các trường tổng hợp kết quả và tiến hành tổng kết công tác tuyển sinh. Phòng GD-ĐT phê duyệt kết quả tuyển sinh của các trường.

