TP Thủ Đức mời gọi doanh nghiệp đầu tư 11 dự án PPP

Ngày 17-4, UBND TP Thủ Đức tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư các dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trên địa bàn TP Thủ Đức có 11 dự án đầu tư theo hình thức PPP thuộc thẩm quyền TP Thủ Đức. Hiện đã có 3 dự án được thông qua theo Nghị quyết 181 của HĐND TPHCM tại kỳ họp lần thứ 13 HĐND TPHCM khoá X. Ngoài ra còn 8 dự án khác đã được Sở KH-ĐT trình UBND TPHCM để bổ sung danh mục đầu tư.

Tại hội nghị, TP Thủ Đức cũng công bố 6 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các chủ đầu tư. Trong đó có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Mỹ Phú của Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh điạ ốc Mỹ Phú. Dự án trên khu đất hơn 48.741m2 tại phường Phước Long B, tổng mức đầu tư là 1.591 tỷ đồng, được điều chỉnh chủ trương đầu tư lần 2.

Bà Hải Châu, đại diện Công ty TNHH địa ốc Mỹ Phú cho biết, dự án Khu dân cư Mỹ Phú triển khai từ năm 2010, sau 14 năm triển khai đến nay mới được chấp thuận chủ trương đầu tư. Bà Hải Châu chia sẻ cảm nhận rõ sự nhiệt tình, chu đáo của cán bộ các phòng, ban chuyên môn TP Thủ Đức trong hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục bổ sung. Cùng với đó là sự sát sao của lãnh đạo TP Thủ Đức trong giải quyết công việc của chủ đầu tư.

“Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đã giúp tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp mà nhiều năm nay chúng tôi bị vướng, chưa giải quyết được. Đây là niềm tin để doanh nghiệp yên tâm đầu tư các dự án PPP cũng như đồng hành cùng địa phương hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội”, bà Hải Châu khẳng định.

Trao đổi với các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Mai Hữu Quyết nhấn mạnh, liên quan đến cơ chế PPP là rất khó, gần 10 năm trở lại đây, TPHCM chưa có dự án PPP nào được triển khai. Tại Nghị quyết 98, TP Thủ Đức có thẩm quyền giao cơ quan chuyên môn trực thuộc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định quyết định phê duyệt dự án. Đây là thuận lợi để TP Thủ Đức chủ động mời gọi các dự án PPP. Hàng tuần, lãnh đạo TP đều gặp gỡ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án đầu tư trên địa bàn.

Ngoài 3 dự án đã được HĐND TPHCM thông qua, TP Thủ Đức cũng giới thiệu 8 dự án giáo dục, thể thao đến nhà đầu tư. Ông Mai Hữu Quyết khẳng định đây là các dự án trên đất công nên doanh nghiệp không phải băn khoăn về pháp lý và việc giải phóng mặt bằng. TP Thủ Đức cũng sẽ tổ chức mời nhà đầu tư đến để giới thiệu từng khu đất, để chủ đầu tư quan sát khu đất, địa bàn và dân cư xung quanh trước khi quyết định hợp tác đầu tư.

Về các dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư, ông Mai Hữu Quyết cho biết, TP Thủ Đức có 23 dự án phát triển nhà ở, hiện tháo gỡ vướng mắc được 6 dự án, còn 17 dự án đang tiếp tục tháo gỡ.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng thông tin, tổng mức đầu tư của 6 dự án là hơn 6.860 tỷ đồng. Dòng tiền này đi vào xã hội sẽ kích thích mạnh mẽ nền kinh tế. Với khởi đầu này, kỳ vọng năm nay có nhiều dự án tiếp tục được đầu tư, khởi động, đóng góp vào bức tranh chung của thành phố.

Cũng theo ông Hoàng Tùng, hiện TPHCM ưu tiên các dự án hạ tầng giao thông, tỷ lệ vốn dành cho thể dục thể thao, văn hoá chưa cao. Do đó, trước mắt TP Thủ Đức mời gọi đầu tư 11 dự án theo hình thức PPP với tổng vốn đầu tư là 2.053 tỷ đồng, tập trung vào giáo dục, thể thao. Ngoài ra, dự kiến năm 2024-2025, TP Thủ Đức dành khoảng 700 tỷ đồng đầu tư xây dựng 22 dự án giáo dục để đáp ứng một phần yêu cầu của học sinh, trong đó quan tâm đến chất lượng đào tạo. Chủ tịch UBND TP Thủ Đức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này.

3 dự án được thông qua theo Nghị quyết 181 của HĐND TPHCM, gồm: Dự án trường TH và mầm non tiêu chuẩn quốc tế, 2 dự án trường THCS, THPT và mầm non chuẩn quốc tế trên địa bàn TP Thủ Đức. Các dự án trên đều toạ lạc tại phường Thủ Thiêm. Trong đó, Trường Mầm TH và mầm non tiêu chuẩn quốc tế có diện tích 1,35ha, quy mô 4 tầng với 45 phòng. Hiện trạng đất trống, tổng mức đầu tư là 101 tỷ đồng.

2 dự án Trường THCS, THPT và mầm non quốc tế còn lại có diện tích lần lượt là 2ha và 2,1ha với tổng vốn đầu tư lần lượt là 155 tỷ đồng và 162 tỷ đồng.

TP Thủ Đức triển khai các dự án trên nhằm hoàn thành chỉ tiêu 300 phòng học/vạn dân trong độ tuổi đi học. Đây cũng là các công trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời xây dựng trường tiên tiến hiện đại, đáp ứng xu thế và nhu cầu hội nhập quốc tế.