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TPHCM: Ban ngày oi nóng, chiều tối mưa dông

SGGPO

Ngày 18-6, thời tiết TPHCM duy trì trạng thái nắng gián đoạn vào ban ngày, không khí oi bức do độ ẩm cao, có khả năng mưa rào và dông cục bộ vào chiều và tối.

PHÚC HẬU - TAM NGUYÊN

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