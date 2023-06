TPHCM: Chuẩn bị đầy đủ phương án dự phòng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, TPHCM thực hiện giao đề thi vào mỗi buổi sáng và nhận bài thi vào chiều cùng ngày, không để đề thi, bài thi qua đêm tại các điểm thi.

Việc vận chuyển đề thi và bài thi có sự phối hợp và giám sát chặt chẽ với Phòng An ninh Chính trị nội bộ thuộc Công an TPHCM để đảm bảo tính bảo mật và an toàn tuyệt đối.

Cụ thể, đại diện Sở GD-ĐT TPHCM thông tin, tất cả điểm thi đều bố trí độc lập một phòng bảo quản đề thi và bài thi. Trong đó, tủ đựng đề thi và tủ đựng bài thi của thí sinh được bố trí riêng biệt, có khóa và niêm phong, nhãn niêm phong có đầy đủ chữ ký của trưởng điểm thi, thư ký điểm thi và cán bộ công an phụ trách.

Khi mở niêm phong phải có sự chứng kiến của những người ký nhãn niêm phong, lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong.

Ngoài ra, khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có một cán bộ công an trực, bảo vệ liên tục từ lúc nhận đề thi đến lúc bàn giao bài thi cho hội đồng thi. Phòng bảo quản đề thi, bài thi có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động liên tục 24 giờ/ngày.

Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi, Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp với các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong hỗ trợ giải tỏa nhanh các khu vực có nguy cơ kẹt xe, tạo điều kiện cho cán bộ coi thi và thí sinh đến điểm thi đúng giờ theo quy định.

Song song đó, TPHCM cũng lên phương án phòng, chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh và ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra.

Trong đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy có kế hoạch kiểm tra an toàn cháy nổ tại các điểm thi, bố trí trực 24/24 trên các địa bàn có điểm thi để kịp thời giải quyết khi có sự cố xảy ra.

Các tuyến y tế cơ sở, bệnh viện trên địa bàn thành phố phối hợp với các điểm thi, tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho thí sinh; chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng khi có tình huống xảy ra trong quá trình thi.

Đặc biệt, lực lượng y tế địa phương phối hợp, hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi, bố trí cán bộ y tế trực trong thời gian thi để kịp thời xử lý các trường hợp bất thường.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT TPHCM đã làm việc với Tổng Công ty Điện lực để đảm bảo cung cấp điện ổn định (24 giờ/ngày) trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cũng như xây dựng phương án dự phòng khi xảy ra tình huống đột xuất.

Năm nay, TPHCM có hơn 85.000 thí sinh tham gia dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngoài 156 điểm thi chính thức, Sở GD-ĐT TPHCM đã bố trí 6 điểm thi dự phòng.

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia kỳ thi là 14.595 người, trong đó có 780 lãnh đạo điểm thi, 11.319 cán bộ coi thi, 2.028 nhân viên phục vụ điểm thi và 468 công an trực tại điểm thi.

Ngoài ra, 92 cán bộ được bố trí trong ban in sao đề thi, 204 người trong ban vận chuyển và bàn giao đề thi.

Mỗi điểm thi đều được bố trí một điện thoại cố định có loa ngoài và một máy tính kết nối mạng internet đặt tại phòng trực của điểm thi.

