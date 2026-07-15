Ngành giáo dục phối hợp với công an xử lý thông tin sai lệch liên quan tuyển sinh đầu cấp

Ngày 15-7, Sở GD-ĐT TPHCM có công văn gửi Công an TPHCM về việc phối hợp xử lý các thông tin không chính xác liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp xuất hiện trên mạng xã hội.

Thông báo cảnh báo phụ huynh về các thủ đoạn lừa đảo liên quan tuyển sinh đầu cấp năm nay

Theo đó, trong tuần qua, trên các trang mạng, hội nhóm trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin chưa chính xác, chưa được kiểm chứng liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội đối với ngành giáo dục.

Cụ thể, các thông tin liên quan đến quy trình tiếp nhận hồ sơ, chính sách phân tuyến trường học, kêu gọi tập trung đông người tại trụ sở UBND cấp xã... tạo tâm lý hoang mang cho phụ huynh.

Hệ quả của các thông tin nói trên dẫn đến việc phụ huynh không hợp tác hoặc chậm trễ thực hiện các thủ tục đăng ký tuyển sinh theo quy định, gây khó khăn cho công tác tiếp nhận hồ sơ tại các đơn vị.

Nghiêm trọng hơn, các thông tin sai lệch kêu gọi tập trung đông người tại trụ sở UBND cấp xã gây áp lực lớn cho đội ngũ cán bộ UBND cấp xã và các trường học trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu điều chỉnh kết quả phân tuyến, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng triển khai kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Từ đó, một số trường học không tuyển sinh đủ chỉ tiêu theo kế hoạch do phụ huynh từ chối nhập học, gây xáo trộn công tác tổ chức lớp học, bố trí giáo viên, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện kế hoạch năm học 2026-2027.

Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định, hiện nay công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 đang được triển khai tại các phường, xã, đặc khu đúng kế hoạch chung của UBND TPHCM, đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng quy định.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị Công an TPHCM quan tâm, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, theo dõi và xác minh các trang, nhóm mạng xã hội, tài khoản cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn.

Ngoài ra, Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng chuyên môn, công an địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã tại các điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trong những ngày cao điểm; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2026–2027 diễn ra an toàn, trật tự và liên tục.

THU TÂM