Kéo dài thời gian tuyển sinh đầu cấp: Linh hoạt bố trí chỗ học cho học sinh

Theo kế hoạch chung của TPHCM, 17 giờ ngày 20-7 là hạn chót nộp hồ sơ nhập học vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027 trên địa bàn. Tuy nhiên, do có quy mô học sinh lớn nhất cả nước, mạng lưới quy hoạch trường lớp chưa đồng đều giữa các địa bàn dân cư nên công tác tuyển sinh tiếp tục triển khai đến cuối tháng 7.

Xét tuyển bổ sung chỗ học sau 20-7

Tính đến ngày 23-7, Trường Tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh) có 243 học sinh hoàn tất hồ sơ nhập học vào lớp 1. So với chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ cho năm học 2026-2027 là 260 học sinh, tỷ lệ tuyển sinh đạt hơn 93%. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết, nhà trường đã trực tiếp liên hệ từng trường hợp có tên trong danh sách trúng tuyển nhưng chưa hoàn tất hồ sơ nhập học.

Qua tìm hiểu, có 10 trường hợp theo ba mẹ về quê sinh sống, 1 trường hợp đi du học. Những trường hợp này sẽ được xóa tên trong danh sách trúng tuyển, lập danh sách gửi về phòng văn hóa - xã hội của địa phương để thống kê số lượng chỉ tiêu còn thiếu, làm cơ sở xét tuyển bổ sung sau ngày 20-7.

Riêng các trường hợp phụ huynh có nguyện vọng nộp hồ sơ do học sinh đã có anh, chị ruột học cùng trường, nhà trường tiếp nhận thông tin, lập danh sách gửi về UBND phường để có phân bổ phù hợp. Ngoài ra, những trường hợp mới từ địa phương khác chuyển đến sau ngày 20-7 đều được hỗ trợ giải quyết, nếu trường còn khả năng tiếp nhận học sinh.

Phụ huynh nộp hồ sơ nhập học lớp 1 cho con tại Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Gò Vấp), sáng 23-7 ẢNH: THU TÂM

Tương tự, tại Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Gò Vấp), cô Nguyễn Thị Tuyết Thu, nhân viên văn thư của trường, thông tin, số lượng hồ sơ nhập học tính đến ngày 23-7 đạt 85% chỉ tiêu được phân bổ. Hiện nay, dù đã kết thúc thời gian nhận hồ sơ nhập học lớp 1 nhưng nhà trường vẫn tiếp tục hỗ trợ phụ huynh đến liên hệ. Cụ thể, đối với các trường hợp đã có tên trong danh sách phân bổ của địa phương, phụ huynh chưa hoàn tất hồ sơ theo quy định do thiếu bản sao khai sinh có công chứng hoặc minh chứng nơi ở hiện tại trên VNeID vẫn được trường tiếp nhận hồ sơ.

Trong vòng 15 ngày phụ huynh cam kết bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Riêng các trường hợp chưa có tên trong danh sách phân bổ nhưng có nguyện vọng học tại trường sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể, ưu tiên giải quyết trường hợp có nguyện vọng chính đáng như có anh, chị ruột học tại trường; hoàn cảnh đi lại, đưa đón khó khăn...

Chủ động công tác “hậu tuyển sinh”

Báo cáo kết quả tuyển sinh tính đến ngày 20-7, thầy Trần Trọng Khiêm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (phường Tân Sơn Nhì), chia sẻ, có 657/717 học sinh xác nhận nhập học, còn 60 trường hợp có tên trong danh sách trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học. Việc liên hệ với cha mẹ học sinh gặp khó khăn do thông tin liên lạc thay đổi hoặc chưa hoàn tất hồ sơ theo quy định.

Phụ huynh được hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học lớp 1 Trường Tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh) Ảnh: THU TÂM

Hiện nay, nhà trường tiếp tục liên hệ các trường hợp chưa xác nhận nhập học để lập danh sách theo từng nhóm nguyên nhân, báo cáo UBND phường và hội đồng tuyển sinh của địa phương xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát thông tin, nhà trường nhận thấy một số trường hợp học sinh có dữ liệu chưa thống nhất.

Do đó, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đề xuất UBND phường tiếp tục rà soát dữ liệu định danh, cư trú và phân bổ học sinh trên hệ thống tuyển sinh, thống nhất thời điểm khóa dữ liệu để nhà trường hoàn thiện danh sách, tổ chức xếp lớp và cập nhật lên cơ sở dữ liệu ngành.

Theo yêu cầu của Sở GD-ĐT TPHCM, sau ngày 20-7, UBND 168 phường, xã, đặc khu tiếp tục rà soát các trường hợp học sinh chưa được phân bổ chỗ học, phụ huynh chưa đồng ý với kết quả đã được phân bổ trong giai đoạn từ ngày 24-6 đến 10-7. Trên cơ sở thống kê các trường tiểu học và THCS còn khả năng tiếp nhận học sinh, ban chỉ đạo tuyển sinh phường, xã cập nhật tên trường và chỉ tiêu tuyển bổ sung của từng trường trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp để cha mẹ học sinh có nhu cầu có thể đăng ký.

Giai đoạn xét tuyển bổ sung được thực hiện sau ngày 23-7. Tính đến trưa 23-7, hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố ghi nhận 4 địa phương thông báo tuyển bổ sung gồm các phường Hòa Hưng, Bình Quới, Cầu Ông Lãnh và Phú Mỹ. Phụ huynh cần thường xuyên theo dõi thông tin tại Cổng thông tin tuyển sinh của thành phố tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp UBND phường, xã để được hỗ trợ nhu cầu chuyển đổi chỗ học cho con.

Ngày 23-7, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế phối hợp giữa Sở GD-ĐT TPHCM với UBND phường, xã, đặc khu thông qua cổng thông tin điện tử của ngành giáo dục. Việc tăng cường quy chế phối hợp nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với nhiều nội dung, trong đó có tuyển sinh đầu cấp.

THU TÂM