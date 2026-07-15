Tuyển sinh đầu cấp tại TPHCM: Nỗ lực giải quyết tối đa chỗ học cho học sinh

Theo quy định của Sở GD-ĐT TPHCM, từ ngày 12 đến ngày 20-7, phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027 hoàn tất hồ sơ nhập học tại trường đã được phân bổ. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế từ các địa phương cho thấy, năm nay nhu cầu thay đổi chỗ học rất cao, tuyển sinh đầu cấp quá tải tại nhiều địa bàn phường, xã.

Giáo viên Trường Tiểu học Âu Dương Lân (phường Chánh Hưng, TPHCM) hướng dẫn phụ huynh hoàn thiện hồ sơ đăng ký tuyển sinh đầu cấp. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Quá tải hồ sơ thay đổi kết quả

Trong liên tiếp hai ngày 13 và 14-7, trụ sở UBND nhiều phường, xã trên địa bàn TPHCM bị quá tải vì người dân đến nộp hồ sơ thay đổi kết quả tuyển sinh đầu cấp cho con. Tại UBND phường Bình Trị Đông, do số lượng phụ huynh quá đông, công tác tiếp nhận phải giải quyết theo số thứ tự. Phụ huynh nộp hồ sơ kèm minh chứng rồi về nhà chờ thông báo kết quả trong 2-3 ngày. Tương tự, các phường Thủ Đức, Dĩ An, Đông Hòa tiếp nhận hồ sơ nguyện vọng của phụ huynh, thông báo ưu tiên giải quyết các trường hợp gia đình có hai con bị phân bổ hai trường khác nhau và cư trú thực tế tại địa phương. Những trường hợp còn lại sẽ được giải quyết tùy vào khả năng tiếp nhận ở từng khu vực cụ thể.

Trong khi đó, tại các phường Chánh Hưng, Bình Lợi Trung, Hiệp Bình, Phú Lợi, phụ huynh được hướng dẫn liên hệ trực tiếp trường có nguyện vọng theo học để được giải quyết hồ sơ. Ông Dương Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, cho biết, các trường hợp là đối tượng 1 (cư trú thực tế tại địa phương) có kết quả phân bổ chỗ học chưa phù hợp, phụ huynh liên hệ trường đúng tuyến để được đối chiếu, giải quyết hồ sơ. Những trường hợp còn lại sẽ được rà soát, giải quyết sau ngày 20-7.

Nhiều khu vực do việc sắp xếp lại khu phố sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp nên “nơi ở hiện tại” của học sinh chưa được cập nhật, dẫn đến kết quả phân bổ chỗ học chưa phù hợp. Với những trường hợp này, phụ huynh được hướng dẫn cung cấp minh chứng để đối chiếu và chờ kết quả rà soát của địa phương. Cán bộ phụ trách tuyển sinh của phường Tân Tạo lưu ý, nếu có nguyện vọng thay đổi kết quả phân bổ chỗ học, phụ huynh không bấm xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của thành phố, tránh việc xác nhận “ảo” nhưng không nhập học. Địa phương sẽ tiến hành rà soát, phân bổ lại chỗ học phù hợp với nhu cầu chính đáng của người dân.

Tính đến ngày 14-7, có 2 địa phương thông báo còn khả năng tiếp nhận học sinh từ các phường lân cận là phường Bình Quới và phường Hòa Hưng, đến hết ngày 20-7. UBND phường Bình Quới tổ chức tuyển bổ sung đối với 2 trường tiểu học Thanh Đa và Bình Quới Tây; ở cấp THCS, phường còn chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ đối với các trường THCS Thanh Đa, THCS Cù Chính Lan, THCS Bình Quới Tây. Trước đó, UBND phường Hòa Hưng thông báo tuyển bổ sung đối với 4 trường tiểu học là Triệu Thị Trinh, Lê Thị Riêng, Tô Hiến Thành, Bắc Hải và 3 trường THCS là Cách Mạng Tháng Tám, Trần Phú, Hòa Hưng.

Chưa thể giải quyết nhu cầu “học gần nhà”

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2026-2027, công tác bố trí trường, lớp cho học sinh không chỉ dựa trên tiêu chí gần nơi cư trú mà còn phải đảm bảo cân đối số lượng học sinh giữa các trường trên cùng địa bàn và khả năng tiếp nhận thực tế của từng trường. Điều này nhằm duy trì điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, đồng thời đảm bảo các trường có đủ số lượng học sinh để triển khai các chương trình giáo dục theo đúng lộ trình. Đây là năm đầu tiên TPHCM tuyển sinh đầu cấp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp nên khu vực tuyển sinh được xây dựng linh hoạt, không còn gắn cứng với ranh giới địa giới hành chính, không dựa trên địa chỉ tạm trú hay thường trú như trước đây, mà dựa vào “nơi ở hiện tại” trên ứng dụng VNeID làm căn cứ xác định khu vực tuyển sinh.

Thầy cô Trường Tiểu học Âu Dương Lân (phường Chánh Hưng, TPHCM) tiếp nhận hồ sơ đề nghị thay đổi nguyện vọng tuyển sinh đầu cấp của phụ huynh, ngày 14-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Với các trường hợp phân bổ chỗ học xa nơi cư trú, ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hòa Hưng, cho biết, khi áp dụng bản đồ GIS vào công tác tuyển sinh, bán kính cự ly có thể khác nhau giữa các địa bàn dân cư. Đơn cử, khu vực có mật độ dân cư tập trung cao sẽ có bán kính nhỏ hơn địa bàn dân cư thưa thớt. Hiện nay, các địa phương đang nỗ lực tối đa để giải quyết chỗ học theo các thứ tự phân bổ ưu tiên. Về lâu dài, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi học gần nhà của học sinh, công tác quy hoạch trường, lớp sẽ cần tiếp tục rà soát.

THU TÂM