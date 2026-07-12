Cảnh báo chiêu lừa đảo mới về nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp

Sáng 12-7, Sở GD-ĐT TPHCM phát đi cảnh báo phụ huynh học sinh cần cảnh giác trước chiêu thức lừa đảo mới xung quanh việc nộp hồ sơ nhập học vào lớp 1 và lớp 6 cho con.

Theo phản ánh từ phụ huynh, một số người nhận được phiếu báo nhập học lớp 1 hoặc lớp 6 cho con qua tin nhắn, sau đó yêu cầu liên lạc theo số điện thoại cho sẵn để được hướng dẫn.

Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định ngành giáo dục không gửi phiếu báo nhập học lớp 1, lớp 6 cho từng phụ huynh hoặc đề nghị phụ huynh liên hệ đến các số điện thoại lạ.

Thay vào đó, để xem kết quả tuyển sinh lớp 1 hoặc lớp 6 cho con, phụ huynh cần đăng nhập vào cổng tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ: tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/tra cứu kết quả và xác nhận nhập học trực tuyến.

Sau đó, phụ huynh theo dõi thông báo về thời gian, thủ tục nộp hồ sơ nhập học trên trang web của trường trúng tuyển để thực hiện.

Trường hợp cần hỗ trợ, phụ huynh liên hệ trực tiếp với nhà trường hoặc UBND phường/xã, tuyệt đối không tin và làm theo những yêu cầu của các cuộc gọi, tin nhắn của người lạ.

Trước đó, vào chiều 11-7, UBND phường Tân Định phát thông báo khẩn và yêu cầu tất cả các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn cảnh báo đến toàn bộ phụ huynh học sinh có con em vào lớp 1, lớp 6 về việc lừa đảo liên quan đến tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027.

Thông báo khẩn liên quan đến tuyển sinh đầu cấp phát đi có nội dung:

"Hiện có thông tin kẻ gian tạo phiếu báo nhập học giả về các trường gửi đến phụ huynh và đề nghị liên lạc số điện thoại xxxx để được hướng dẫn.

Kính đề nghị phụ huynh lưu ý cảnh giác không thực hiện theo các cuộc liên hệ trực tiếp như trên. Các vấn đề về tuyển sinh đầu cấp vui lòng đến trực tiếp trường hoặc Phòng Văn hóa xã hội của phường, không làm theo số điện thoại lạ".

Theo quy định của Sở GD-ĐT TPHCM, từ ngày 11-7 đến ngày 20-7, phụ huynh tra cứu kết quả phân tuyến lớp 1, lớp 6, xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ vào trường theo kết quả phân bổ.

Sau đó phường, xã sẽ thực hiện rà soát học sinh trên địa bàn chưa được phân bổ chỗ học hoặc chưa nhập học, tổng hợp chỉ tiêu còn trống tại các cơ sở giáo dục và đề xuất lên Sở GD-ĐT TPHCM để tiến hành tuyển bổ sung, đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi đều được đến trường.

Giai đoạn tuyển bổ sung lớp 1, lớp 6 sẽ được UBND phường, xã thực hiện sau ngày 23-7.

THU TÂM