TPHCM có nhiều điểm vui chơi hè thú vị

Chẳng hạn như tour trồng rừng tại huyện đảo Cần Giờ, nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng ở ấp đảo Thiềng Liềng (huyện Cần Giờ); đến với Khu di tích Lịch sử địa đạo Củ Chi tập bắn súng sơn, trải nghiệm các trò chơi mạo hiểm; Sài Gòn rong ca chiều thứ bảy; Sài Gòn di sản trăm năm; Tham quan TPHCM bằng xe buýt 2 tầng - Trải nghiệm spa… Thêm nữa, một số điểm du lịch như Công viên Văn hóa Suối Tiên, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Thảo Cầm Viên Sài Gòn… thường xuyên đón lượng khách lớn đến vui chơi.

Dịp này, triển lãm tương tác đa giác quan “Van Gogh & Monet Art Lighting Experience” tại tầng 8 Trung tâm thương mại Gigamall (TP Thủ Đức) được diễn ra từ ngày 21-6, thu hút đông đảo du khách quan tâm. Sở Du lịch TPHCM cho hay, đây là một trong những sản phẩm du lịch mới, được đưa vào các tour, tuyến du lịch trên địa bàn TPHCM để quảng bá rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước.

Các nhà tổ chức tái hiện sống động những tác phẩm lừng danh của hai đại danh họa thông qua công nghệ trình chiếu, tương tác, 3D mapping… hàng đầu thế giới. Đáng chú ý, trong triển lãm lần này, hành trình trải nghiệm của người tham dự được thiết kế với 21 “điểm chạm” có sự kết hợp của công nghệ, mang đến một thế giới trải nghiệm tác động tới 5 giác quan.

Giới mộ điệu sẽ chiêm ngưỡng gần 100 kiệt tác ẩn chứa những câu chuyện đầy thi vị của Monet, mê mải trong “Khu vườn Monet” hay “Căn phòng hoa” rực rỡ… Từ thế giới Monet, người xem sẽ dạo bước đến với Van Gogh, để rồi đắm mình trong những tinh hoa được kỳ công tái hiện.

Theo ông Lê Tấn Lộc, đại diện Jazzy Paradise (đơn vị tổ chức), các sự kiện, triển lãm, trình diễn nghệ thuật - công nghệ như “Van Gogh & Monet Art Lighting Experience” được hoạch định kỹ lưỡng và liên tục diễn ra trong thời gian tới tại Art Connection Hub.

Sở Du lịch TPHCM ước tính, trong 6 tháng năm 2024, khách quốc tế đến TPHCM đạt gần 2,7 triệu lượt, tăng 38% so cùng kỳ năm 2023, đạt 44,6% so với kế hoạch năm 2024. Khách du lịch nội địa đến TPHCM 6 tháng năm 2024 trên 17 triệu lượt, tăng 4,4% so cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch 6 tháng năm 2024 ước đạt 92.643 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 48,8% so với kế hoạch năm 2024.