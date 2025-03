TPHCM còn hơn 5.000 cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, trên địa bàn TPHCM hiện còn 5.155 cơ sở là nhà ở, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh còn tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Chiều 13-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong; Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long thông tin tại họp báo

Tại họp báo, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, qua kiểm tra rà soát đối với hơn 60.400 cơ sở trên địa bàn thành phố, Công an TPHCM ghi nhận hơn 15.700 cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC. Trong đó, hơn 13.900 cơ sở là loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, 930 cơ sở là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao.

Trước tình hình đó, Công an TPHCM đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường rà soát, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC để khẩn trương khắc phục. Đồng thời, tăng cường, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng PCCC và cứu nạn cứu hộ cho người dân.

Đến nay, trên địa bàn thành phố còn 5.155 cơ sở là nhà ở, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh còn tồn tại vi phạm về PCCC, đã kéo giảm rất nhiều so với thời gian trước khi Chỉ thị 19 được ban hành.

Quang cảnh họp báo chiều 13-3

Từ nay đến ngày 30-3-2025, Công an TPHCM tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương bám sát địa bàn, cơ sở, theo dõi, đôn đốc hướng dẫn chủ nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao thực hiện khắc phục ngay các tồn tại vi phạm, dứt điểm hoàn thành trong thời gian sớm nhất, không chờ đến ngày 30-3-2025. Sau thời gian trên, nếu không đảm bảo an toàn PCCC phải dừng hoạt động.

CẨM TUYẾT