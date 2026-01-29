TPHCM công bố 6 doanh nghiệp đồng hành tạo lập dữ liệu số

6 doanh nghiệp công nghệ sẽ đồng hành với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn TPHCM để tạo lập dữ liệu phục vụ công tác chuyển đổi số.

Dữ liệu là nền tảng cốt lõi của công tác chuyển đổi số, trong ảnh là khu vực triển lãm không gian chuyển đổi số tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: HOÀNG HÙNG

UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở ban ngành, đơn vị trên địa bàn phối hợp doanh nghiệp đồng hành triển khai thực hiện Nghị quyết 214 của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện.

Theo đó, danh sách 6 doanh nghiệp đồng hành gồm: Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty Cổ phần FPT, Công ty Cổ phần Tập đoàn MK, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC.

UBND TPHCM phân bổ cụ thể từng cơ quan, đơn vị sẽ do doanh nghiệp nào đồng hành. Chẳng hạn, Văn phòng UBND TPHCM do Mobifone, Viettel và VNPT đồng hành, trong đó Mobifone chủ trì. Công an TPHCM do Mobifone đồng hành. Tương tự, các cơ quan, đơn vị khác cũng có từ 1-4 doanh nghiệp công nghệ đồng hành.

Thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để thực hiện công tác tạo lập dữ liệu, đồng thời phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả kế hoạch của thành phố về phát động chiến dịch xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn TPHCM, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra.

Nghị quyết 214/NQ-CP ngày 23-7-2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện, xác định dữ liệu là nền tảng cốt lõi của chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung, bảo đảm liên thông đồng bộ để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

MAI HOA