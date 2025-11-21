TPHCM - ĐBSCL - Nam Trung bộ liên kết phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày 21-11, tại TP Cần Thơ, UBND TPHCM phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức hội thảo “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Quang cảnh buổi hội thảo

Tham dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo sở ngành TPHCM và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, Nam Trung bộ; đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm ứng dụng, hợp tác xã, doanh nghiệp…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng, cho biết: Trong những năm gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đối với ĐBSCL ngày càng rõ nét và nghiêm trọng. Điển hình như tình trạng hạn hán kéo dài, xâm nhập mặn gia tăng, sạt lở diễn biến phức tạp, thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt, thời tiết cực đoan khó dự báo… Những thách thức này đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực thích ứng và giảm thiểu phát thải.

Các đơn vị trưng bày, giới thiệu các giải pháp nông nghiệp công nghệ

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, quá trình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, như: chi phí đầu tư công nghệ cao lớn; trình độ tiếp cận công nghệ còn chênh lệch; thị trường cho sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chưa ổn định; chuyển đổi số trong nông nghiệp chưa đồng bộ... Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn giữa Nhà nước – doanh nghiệp – viện, trường – hợp tác xã – nông dân.

“TP Cần Thơ cam kết luôn đồng hành với TPHCM và các địa phương trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp; thúc đẩy chuyển giao công nghệ; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu", Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng nhấn mạnh.

TS. Hoàng Anh Tuấn, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM chia sẻ tại hội thảo

Chia sẻ tại hội thảo, TS. Hoàng Anh Tuấn, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM cho rằng: Ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp không còn là tùy chọn mà là giải pháp chiến lược và cấp thiết để đảm bảo an ninh lương thực và ổn định sinh kế trước thách thức của biến đổi khí hậu. Đồng thời giới thiệu xu hướng ứng dụng công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu trong nông nghiệp, như: tự động hóa, IoT, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học... nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải.

Các chuyên gia, nhà khoa học cũng đã chia sẻ nhiều ý kiến, đề xuất các giải pháp thiết thực cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: giới thiệu các mô hình thực tiễn đã áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp thích ứng với điều kiện hạn mặn và biến đổi khí hậu; đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ về tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp, đất đai, chính sách khuyến khích đầu tư, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường liên kết và hợp tác giữa trong chuyển giao công nghệ và nhân rộng mô hình sản xuất thích ứng…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh: TPHCM xác định rõ trách nhiệm đồng hành cùng các địa phương vùng ĐBSCL và Nam Trung bộ trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và thích ứng biến đổi khí hậu.

Để thể hiện rõ trách nhiệm đồng hành của mình, TPHCM sẽ tập trung vào một số định hướng trọng tâm như: Tăng cường liên kết vùng, nhất là trong chia sẻ dữ liệu, hạ tầng số, công nghệ, mô hình quản lý nông nghiệp hiện đại; phát triển giống cây trồng, vật nuôi, các công nghệ mới và mô hình nông nghiệp công nghệ cao; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ươm tạo, chuyển giao công nghệ nông nghiệp thông minh, trong đó Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM là đầu mối.

Bên cạnh đó, TPHCM khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp xanh; tăng cường hợp tác công – tư, hình thành chuỗi giá trị bền vững; mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản trị nông nghiệp từ các quốc gia phát triển.

TUẤN QUANG