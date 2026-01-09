TPHCM: Điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một spa

Ngày 9-1, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một spa trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn (TPHCM).

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm theo cột khói đen bốc lên tại sân thượng một cơ sở spa trên đường Lê Thánh Tôn nên báo lực lượng chức năng.

Đám cháy bắt nguồn tại sân thượng

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường chữa cháy.

Đến hơn 8 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã đưa 2 người trên sân thượng xuống đất an toàn.

Vụ cháy không gây thương vong về người. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG