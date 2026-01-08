Hà Nội: Cháy nhà 7 tầng, khói đen bao trùm khu dân cư

Một vụ cháy xảy ra tại căn nhà 7 tầng trên địa bàn phường Hà Đông (TP Hà Nội) khiến nhiều người hoảng loạn. Lực lượng chức năng đang khẩn trương chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 8-1, đám cháy bùng phát tại tầng 1 của căn nhà, sau đó nhanh chóng lan rộng, phát sinh nhiều khói đen cuồn cuộn bốc cao, bao trùm khu vực xung quanh. Người dân sinh sống gần hiện trường hoảng loạn, hô hoán nhau tháo chạy.

Lực lượng chức năng phun nước dập lửa. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, cùng sự chi viện của nhiều đội chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khác. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy, xe thang nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập lửa và tìm kiếm người bị nạn.

Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tại hiện trường

Ông Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông cho biết, thời điểm xảy ra cháy, trong căn nhà có 8 người. Do hoảng loạn, chủ nhà đã nhảy từ tầng cao xuống và bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

TIẾN CƯỜNG