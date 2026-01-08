Xã hội

Hà Nội: Cháy nhà 7 tầng, khói đen bao trùm khu dân cư

SGGPO

Một vụ cháy xảy ra tại căn nhà 7 tầng trên địa bàn phường Hà Đông (TP Hà Nội) khiến nhiều người hoảng loạn. Lực lượng chức năng đang khẩn trương chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 8-1, đám cháy bùng phát tại tầng 1 của căn nhà, sau đó nhanh chóng lan rộng, phát sinh nhiều khói đen cuồn cuộn bốc cao, bao trùm khu vực xung quanh. Người dân sinh sống gần hiện trường hoảng loạn, hô hoán nhau tháo chạy.

z7409004110852_1a12155c1209aa3f2c1dd1d5ddc743a9.jpg
Lực lượng chức năng phun nước dập lửa. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, cùng sự chi viện của nhiều đội chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khác. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy, xe thang nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập lửa và tìm kiếm người bị nạn.

z7409004110954_ebb95b6b6dccee6937d4ed458169e491.jpg
Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tại hiện trường

Ông Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông cho biết, thời điểm xảy ra cháy, trong căn nhà có 8 người. Do hoảng loạn, chủ nhà đã nhảy từ tầng cao xuống và bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan
TIẾN CƯỜNG

Từ khóa

Cháy nhà dân ở phường Hà Đông Cháy lớn nhà cao tầng ở phường Hà Đông Công an TP Hà Nội điều động lực lượng chữa cháy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn