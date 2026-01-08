3 người thương vong trong vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông

Chiều 8-1, liên quan vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà cao 7 tầng (số 84 phố Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội) vào sáng cùng ngày, cơ quan chức năng xác nhận có 2 người chết và 1 người bị thương.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo UBND phường Hà Đông, ngôi nhà xảy ra vụ cháy thuộc quyền sở hữu của ông Lê Tất Thắng (sinh năm 1960), có diện tích khoảng 134m², hai bên giáp nhà dân, đang được sử dụng kinh doanh đồ điện gia dụng.

Gia đình ông Thắng có 8 người, trong đó có một cụ bà sinh năm 1937 bị liệt nhiều năm. hàng ngày, có 5 người thường xuyên sinh hoạt tại địa chỉ này.

Lực lượng chức năng dùng xe thang để dập lửa vụ cháy. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Đám cháy bùng phát tại tầng 1 của ngôi nhà, sau đó lan nhanh lên các tầng phía trên, tạo ra nhiều khói đen dày đặc bốc cao.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy, một số xe thang đến hiện trường chữa cháy.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có nhiều người mắc kẹt. Tới khoảng 10 giờ cùng ngày, vụ cháy được khống chế.

Vụ cháy đã làm 2 người tử vong và 1 người bị thương. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy làm 2 người tử vong, gồm bà Vũ Thị Sinh (sinh năm 1937) và Lê Minh Thuận (sinh năm 1999); ông Lê Tất Thắng bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

TIẾN CƯỜNG