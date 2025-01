TPHCM đón đoàn khách quốc tế “xông đất” đầu năm

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng lãnh đạo ngành du lịch, các đơn vị liên quan chào đón đoàn khách quốc tế . Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng chào mừng một trong những vị khách đầu tiên "xông đất" TPHCM . Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, lễ đón đoàn khách đầu năm 2025 là sự kiện khởi đầu cho chuỗi các hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch của Thành phố trong năm mới, cũng như hướng tới chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM tặng nón lá đến du khách. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đây là sự kiện đặc biệt nhằm quảng bá hình ảnh TPHCM là điểm đến du lịch an toàn, hành trình sống động đối với du khách trong nước và quốc tế. Mục tiêu hướng đến góp phần tăng trưởng ngành du lịch TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung, đưa Thành phố trở thành điểm đến yêu thích của du khách quốc tế.

Trong năm 2025, Sở Du lịch TPHCM đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế, với tổng doanh thu từ du lịch lên đến 260.000 tỉ đồng, tăng hơn 37% so với năm 2024.

Cháu nhỏ thích thú với món quà được tặng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngay khi đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất, đoàn khách đã nhận được niềm vui bất ngờ với các hoạt động trải nghiệm thú vị như: chiêm ngưỡng các màn biểu diễn nhạc cụ dân tộc, thưởng thức trà đạo, thưởng lãm thư pháp trên liễn chúc tết, tò he, vẽ trang trí quạt giấy…

Ngoài ra, ban tổ chức sự kiện cũng dành tặng những vị khách quý “xông đất” dịp đầu năm mới những món quà xinh xắn, gồm nón lá, túi vải, gấu bông, móc khóa, vật phẩm cài áo, tranh giấy xoắn du lịch, cà phê rang xay…

Các món quà lưu niệm được lãnh đạo ngành du lịch TPHCM tặng đến khách quốc tế. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các món quà tặng đến từ một số doanh nghiệp như Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel, Công ty Cổ phần Du lịch BestPrice Việt Nam, Công ty TNHH Du lịch Lửa Việt, Công ty Cocoon Việt Nam, Công ty TNHH Cà phê tôi yêu …

Khách thưởng trà cùng không gian văn hóa đậm chất truyền thống Tết cổ truyền của người Việt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng chọn ra 8 vị khách may mắn trên chuyến bay quốc tế VN10 bay từ Pháp đến TPHCM hạ cánh lúc 5 giờ 20 để trao tặng các vé máy bay khứ hồi nội địa hạng thương gia trên các chuyến bay do hãng khai thác; 5 vị khách may mắn trên chuyến bay quốc tế số hiệu bay JL079 xuất phát từ Tokyo (Japan ) đến TPHCM đáp lúc 5 giờ 50; 5 vị khách may mắn trên chuyến bay quốc tế số hiệu bay CX767 bay từ Hongkong (Trung Quốc) đến TPHCM hạ cánh lúc 10 giờ 35 để trao tặng những phần quà đặc biệt nhất.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tặng quà các vị khách đầu tiên "xông đất" TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Vui mừng chia sẻ với báo chí, bà Adeline, du khách Pháp nói: “Tôi cảm thấy rất may mắn khi được tham dự buổi lễ đón tiếp đầu năm của TPHCM. Không khí ở đây thật vui tươi và sôi động. Đây là lần thứ hai, tôi đến TPHCM và chúng tôi sẽ lưu lại đây 2 ngày, sau đó sẽ tiếp tục hành trình tham quan, du lịch tại các tỉnh, thành khác”.

Ghi nhận từ các hãng lữ hành, TPHCM đang có nhiều công trình, dự án hạ tầng được đưa vào hoạt động như tuyến bus đường sông, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, công viên văn hóa bờ sông… chính là những điểm nhấn để phục vụ du khách dịp tết năm nay.

Du khách bất ngờ khi nhận được bó hoa tươi từ tay Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao tặng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngoài ra, Ngành du lịch Thành phố đã nâng cao chất lượng dịch vụ các chương trình du lịch như: Chương trình tham quan Trăng Chiến khu tại Củ Chi; du lịch cộng đồng Thiềng Liềng (Cần Giờ); sản phẩm “Saigon River Sightseeing”; hành trình về với cội nguồn, du lịch xanh – khám phá miệt vườn giữa lòng TPHCM; Biệt động Sài Gòn- Những căn hầm huyền thoại, Một góc Sài Gòn Xanh…

THI HỒNG