Thế giới hân hoan đón năm mới 2025

Chiều 31-12, tiếng chuông chào đón năm mới 2025 đã vang lên trên đảo Christmas của CH Kiribati. Một tiếng sau, New Zealand cũng chính thức bước sang năm mới 2025 với màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Tại thành phố Auckland, người dân tập trung tại khu vực trung tâm đếm ngược đến năm mới, hòa mình vào không khí náo nhiệt với pháo hoa giao thừa rực rỡ bắn từ Sky Tower, tòa nhà cao nhất của New Zealand ở Auckland. Sự kiện mang lại màn trình diễn ánh sáng đầy màu sắc, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục và ấn tượng.

Bắn pháo hoa chào năm mới tại Australia. Ảnh: WOLTER PEETERS/THE SYDNEY MORNING HERALD

Tại Australia, các thành phố phía Đông gồm Melbourne, Sydney và Canberra là những nơi đầu tiên đón năm mới 2025. Hơn 1 triệu người có mặt tại cảng Sydney để chiêm ngưỡng màn pháo hoa truyền thống ở cảng Jackson, Nhà hát Opera và cầu cảng Sydney.

Các nước châu Á đón năm mới lần lượt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Timor Leste, Thái Lan, Indonesia và Campuchia. Tại Hàn Quốc, các lễ kỷ niệm đã bị cắt giảm hoặc hủy bỏ do nước này đang tổ chức quốc tang cho các nạn nhân trong vụ rơi máy bay Jeju Air khiến 179 người thiệt mạng hôm 29-12.

Trước thềm năm mới 2025, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thông qua Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc và mạng internet gửi lời chúc mừng năm mới 2025 tới người dân nước này. Ông Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước, thực hiện hợp tác hữu nghị, thúc đẩy học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh, cùng tạo dựng tương lai tốt đẹp của thế giới.

Tại châu Âu, người dân ở Paris (Pháp) khép lại một năm đáng nhớ với màn pháo hoa truyền thống tại đại lộ Champs-Elysées, sau một mùa hè rực rỡ với Olympic 2024. Ở London (Anh), pháo hoa sáng rực bên dòng sông Thames dù thời tiết lạnh giá và bão tuyết buộc Edinburgh, Scotland, phải hủy bỏ lễ hội Hogmanay nổi tiếng.

Tại Mỹ, New York chuẩn bị đón năm mới với màn thả bóng pha lê ở Quảng trường Thời đại. Đây là hoạt động truyền thống thường niên diễn ra trong gần 120 năm qua, trừ năm 1942 và 1943 do lo ngại khả năng New York bị tập kích trong đêm vào Thế chiến II.

Vùng đất đón năm mới muộn nhất trên thế giới sẽ là đảo Baker và Howland - hai hòn đảo hẻo lánh ngoài khơi nước Mỹ.

PHƯƠNG NAM