TPHCM dự kiến hơn 13.000 người tham gia diễu hành

Theo đó, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM trực tiếp chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức nhiều hoạt động. Trong đó, lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM được chuẩn bị trang trọng cho đại biểu, lãnh đạo Trung ương, thành phố và các tầng lớp nhân dân, dự kiến thực hiện lúc 8 giờ ngày 29-4. TPHCM phối hợp các bộ, ngành tổ chức chương trình Cầu truyền hình cấp quốc gia tại 3 điểm cầu: Hà Nội, TPHCM và Quảng Trị.

Dự kiến, lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 30-4, phần diễu binh gồm 36 khối của lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện; phần diễu hành tiếp sau sẽ do TPHCM đảm nhiệm với 12 khối, khoảng hơn 13.000 người tham gia. TPHCM đã lên thiết kế của các khán đài với tổng số 5.260 ghế dành cho đại biểu.

TPHCM phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị địa phương và các tầng lớp nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024-2025. Trong đó, đã thực hiện 61 chương trình, công trình, dự án cấp thành phố trên 6 nhóm lĩnh vực của 26 cơ quan, đơn vị chủ trì. Ngoài ra, các ngành, các địa phương đăng ký 1.972 chương trình, công trình, dự án thi đua…

NGÔ BÌNH