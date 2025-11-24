Sức sống cơ sở

Hơn 500 người tham gia thu gom rác đại dương, làm sạch biển Bãi Sau

SGGPO

Ngày 23-11, phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức lễ ra quân“Ngày Chủ nhật xanh” thu gom rác đại dương, làm sạch bãi biển tại khu vực Bãi Sau, nhằm bảo vệ môi trường biển và phục vụ du lịch.

QUANG VŨ - TAM NGUYÊN

Từ khóa

bãi sau vũng tàu biển vũng tàu thu gom rác thải rác đại dương

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn