Hơn 500 người tham gia thu gom rác đại dương, làm sạch biển Bãi Sau

Ngày 23-11, phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức lễ ra quân“Ngày Chủ nhật xanh” thu gom rác đại dương, làm sạch bãi biển tại khu vực Bãi Sau, nhằm bảo vệ môi trường biển và phục vụ du lịch.