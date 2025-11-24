Nhiều bếp lửa từ thiện chia sẻ với bà con vùng lũ

Những ngày qua, hàng loạt “bếp ăn dã chiến”, các nhóm thiện nguyện ở TPHCM “đỏ lửa” xuyên đêm với mong muốn kịp thời chia sẻ bớt khó khăn cho bà con vùng lũ các tỉnh Nam Trung Bộ

Bếp từ thiện đỏ lửa phục vụ đồng bào vùng lũ

Cụ thể, liên tục từ các ngày từ 21-11 đến nay, nhiều người dân ở các ấp Bình Trung, Bình Hòa, Khu 1 (xã Bình Châu - TP.HCM), gác lại công việc thường nhật để góp sức sơ chế nguyên liệu, chế biến và nấu hơn 1.100 hộp cá cơm rim lạc, cá chỉ vàng - những món ăn có thể giữ được lâu và “bắt cơm” trong những ngày mưa lạnh.

Người dân xã Bình Châu (TPHCM) tập trung sơ chế nguyên liệu, chế biến món cá cơm rim lạc, cá chỉ vàng gửi tặng bà con vùng lũ

Cùng với đó, người dân xã Bình Châu còn gói hơn 1.000 đòn bánh tét

Tương tự, tại xã Hồ Tràm (TPHCM), sáng 23-11, cán bộ, hội viên Hội LHPN phối hợp cùng Đồn Biên phòng Phước Thuận gói, nấu hơn 400 đòn bánh tét

Sáng 23-11, đồng loạt 3 bếp ăn của Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo TPHCM thu hút hàng trăm chư tăng ni, phật tử chung tay nấu 10.000 phần cơm để trao gửi đến với bà con vùng lũ tỉnh Khánh Hòa. Những ngày tới, các bếp ăn này sẽ tiếp tục nấu cơm, chuyển ra bà con vùng lũ, bình quân từ 10.000 đến 15.000 suất/ngày

Tại xã Ngãi Giao (TPHCM), hàng chục tình nguyện viên của nhóm thiện nguyện Thiện Sinh có mặt tại Khánh Hòa tổ chức "bếp ăn dã chiến" để trực tiếp phục vụ bà con

Nhờ vậy, trong các ngày 22, 23-11, nhóm thiện nguyện Thiện Sinh đã nấu, đóng gói những suất ăn có đủ rau xanh, dưa muối, thịt kho, cá kho… cho bà con vùng lũ, nhất là các vùng bị cô lập, bình quân 1.500 suất/ngày.

Tại phường Vũng Tàu, ngày 23-11, tiệm bánh của cô Thanh Thiện Baker cùng các tình nguyện viên khẩn trương làm hàng ngàn phần bánh mì bơ đường sấy khô để kịp gửi tặng bà con vùng lũ các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk

Chiều cùng ngày, hơn 20 hội viên hội Phụ nữ phường Dĩ An (TPHCM) tập trung làm đậu phộng, muối mè, cá cơm khô và đóng hộp để gửi cho các chuyến xe chở hàng cứu trợ. Ảnh: VĂN CHÂU

Nhiều bếp lò vẫn đang đỏ lửa để kịp gửi những thực suất phẩm tươi ngon, giàu dinh dưỡng

MẠNH THẮNG