Hơn 900 VĐV tranh tài tại Đại hội TDTT phường Tam Thắng

Ngày 30-11, tại Nhà thi đấu TDTT Bà Rịa - Vũng Tàu và Trung tâm VH - TT Vietsovpetro (phường Tam Thắng, TPHCM), Đại hội TDTT phường khai mạc các môn: cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, pickleball, thu hút 900 VĐV tham gia.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV tranh tài theo thể thức loại trực tiếp để xác định thứ hạng ở từng nội dung thi đấu.

Theo ban tổ chức, giải đấu mang ý nghĩa tiếp tục khơi dậy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại; tạo sân chơi lành mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết và hướng đến nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng.

Các VĐV thi đấu ở nội dung cờ vua

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng VĐV tham dự Đại hội TDTT TPHCM trong thời gian tới.

Các VĐV thi đấu nội dung cầu lông

Nội dung thi đấu cờ tướng thu hút nhiều VĐV tham gia

Cùng ngày, CLB Bóng đá Cộng đồng Bình An tổ chức Giải bóng đá Tứ Hùng, Tranh Cup Bình An FC 2025 tại phường Tam Thắng.

Không chỉ là sân chơi thể thao, giải đấu còn mang thông điệp nhân văn sâu sắc, hướng về người dân miền Trung chịu thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua.

Giải bóng đá Tứ Hùng quyên góp ủng hộ miền Trung

Giải quy tụ 4 đội bóng, gần 100 VĐV, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Theo ban tổ chức, tinh thần cao đẹp của giải không nằm ở thắng thua, mà ở sự đoàn kết và sẻ chia.

Toàn bộ kinh phí cùng vật phẩm quyên góp tại giải sẽ được chuyển trực tiếp đến các hộ dân khó khăn tại tỉnh Phú Yên trước đây.

Giải đấu tạo sân chơi hấp dẫn cho các cầu thủ nhí

Cũng trong ngày 30-11, tại hồ bơi Nhà thi đấu TDTT Bà Rịa, Đại hội TDTT phường Bà Rịa lần thứ I-2025 tổ chức thi đấu môn bơi lội 50m tự do, thu hút 60 VĐV đến từ các trường học, khu phố và CLB trên địa bàn phường.

Với tinh thần trung thực, quyết tâm và đoàn kết, các VĐV đã mang đến những cuộc so tài sôi nổi, kịch tính, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Giải bơi lội tại Đại hội TDTT phường Bà Rịa

Ban tổ chức cho biết, địa phương sẽ tuyển chọn những VĐV có thành tích nổi bật tại giải để tiếp tục bồi dưỡng và chuẩn bị lực lượng tranh tài tại Đại hội TDTT TPHCM sắp tới, góp phần xây dựng phong trào thể thao cơ sở ngày càng phát triển vững mạnh.

TRÚC GIANG