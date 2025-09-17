TPHCM: Hơn 1.500 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà cao tầng

Trưa 17-9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), PC07, Công an TPHCM phối hợp tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tòa nhà Vietcombank Tower (số 5 Công trường Mê Linh, phường Sài Gòn, TPHCM), có hơn 1.500 người tham gia.

Tình huống giả định, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, một vụ cháy xe máy tại khu để xe tầng hầm B2. Vụ cháy nhanh chóng lan ra các xe đậu gần đó, tạo ra đám cháy lớn. Lượng khói đen kèm khí độc nhanh chóng lan truyền khu vực xung quanh tầng hầm B2, bay theo đường ram dốc, thang bộ và hộp gen kỹ thuật… len lỏi và tỏa khắp các tầng trên của tòa nhà.

Hướng dẫn nhân viên di chuyển ra khỏi tòa nhà

Vụ cháy giả định có nhiều người hoảng loạn, mất bình tĩnh, la hét bỏ chạy. Thời điểm này tại tầng 7 đang tổ chức hội nghị tập trung đông người, khi nghe tin cháy bất ngờ từ hệ thống loa thông báo, mọi người tìm đường thoát nạn ra khỏi tòa nhà. Do cháy nên thang máy dừng hoạt động. Tất cả mọi người đổ dồn về hướng cầu thang bộ tạo ra khung cảnh đám đông chen lấn, xô đẩy nhau làm cho nạn nhân ngã, ngất xỉu. Hàng chục người đã mắc kẹt trong tòa nhà cần lực lượng cứu nạn, cứu hộ đến ứng cứu kịp thời.

Bảo vệ tòa nhà cùng lực lượng PCCC cơ sở hướng dẫn thoát nạn cho người dân và tổ chức chữa cháy.

Lực lượng chức năng dùng xe thang tiếp cận từ nhiều hướng để cứu người và chữa cháy

Nhận được tin báo, Đội Công tác Chữa cháy và CNCH, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực trực thuộc Phòng PC07 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công tác chữa cháy diễn ra hết sức khẩn trương

Lực lượng chức năng dùng xe thang tiếp cận từ trên cao để chữa cháy và giải cứu nhiều người mắc kẹt ở tầng cao. Xe chữa cháy công nghệ mới và các phương tiện chữa cháy và CNCH khác cũng được điều động vào vị trí.

Tập trung công tác cứu hộ, cứu nạn tại tầng cao

Dưới tầng hầm, đơn vị đã điều động xe chữa cháy robot tham gia. Xe robot tự hành là loại xe chữa cháy và cứu nạn bánh xích được điều khiển từ xa bằng thiết bị vô tuyến. Xe có khả năng tự hành vào khu vực nguy hiểm đối với con người để triển khai phun chất chữa cháy dập tắt đám cháy. Bên cạnh đó, bố trí xe hút khói tại đây đưa ra ngoài.

Xe trạm bơm công suất cao truyền tiếp nước cho các xe chữa cháy đang tiếp cận tại mặt lửa và xe phương tiện cũng được điều động cùng cán bộ chiến sĩ triển khai lăng giá di động khống chế đám cháy.

Cảnh sát cơ động sử dụng chó nghiệp vụ để tiếp cận hiện trường, thực hiện tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt

Cảnh sát cơ động sử dụng chó nghiệp vụ để tiếp cận hiện trường, thực hiện tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt tại hầm, tầng. Sau một lúc tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy người mắc kẹt đưa ra ngoài. Các xe cứu thương tiếp nhận vị trí sơ cứu nạn nhân và chuyển đến bệnh viện điều trị. Cùng lúc đó, lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ công tác chốt chặn các tuyến đường phục vụ công tác chữa cháy và CNCH.

Nhanh chóng đưa nạn nhân đến xe cấp cứu

Kết thúc buổi diễn tập, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng PC07, Công an TPHCM nhận xét, các lực lượng đã phát huy tốt năng lực về công tác chữa cháy và CNCH, phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị, phát huy công năng các phương tiện được trang bị.

Đại tá Trần Văn Hiếu cùng lãnh đạo tòa nhà tặng hoa các đơn vị tham gia buổi diễn tập

Theo Đại tá Trần Văn Hiếu, trên địa bàn TPHCM có rất nhiều công trình cao tầng, trọng điểm của cả nước. Tại các công trình này, có nhiều vật dụng, phương tiện có nguy cơ mất an toàn PCCC trong quá trình sử dụng, vì vậy công tác diễn tập PCCC-CNCH là rất quan trọng.

Tòa nhà Vietcombank Tower là cao ốc văn phòng có chiều cao 206m, gồm 4 tầng hầm và 35 tầng nổi.

CẨM TUYẾT