Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong phòng cháy, chữa cháy

Tham dự chương trình có Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC-CNCH (C07), Bộ Công an; đại diện lãnh đạo văn phòng UBND TPHCM; cùng các sở, ngành và kết nối trực tuyến đến điểm cầu 168 phường, xã, đặc khu.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị

Trước đó, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật PCCC-CNCH (Luật số 55/2024/QH15), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2025.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, Luật PCCC-CNCH mới là bước tiến lớn trong tư duy lập pháp. Luật xác lập rõ nguyên tắc phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, đồng thời siết chặt cơ chế kiểm soát việc thực thi trong thời gian tới.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với mục tiêu cao nhất là huy động mọi nguồn lực, tiềm lực của cơ quan, tổ chức, toàn xã hội nhằm kiềm chế, kéo giảm số vụ cháy và thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ xảy ra.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng phát biểu tại hội nghị

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, những năm qua, lãnh đạo UBND TPHCM thường xuyên chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC-CNCH.

Công an TPHCM đã tham mưu, hướng dẫn nhiều biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC-CNCH, tạo chuyển biến rõ rệt và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ tại TPHCM vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại khôn lường về người và tài sản. Nguyên nhân xuất phát từ cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan.

Trong đó, phải nhìn nhận có phần một số cơ quan, tổ chức, ngành và người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ, chưa phát huy trọn vẹn vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực được giao. Hệ quả là khi sự cố cháy, nổ xảy ra, hậu quả thường rất nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, các quy định về trách nhiệm trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCCC-CNCH trước đây chưa thật sự cụ thể, đầy đủ.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị là bước đầu để mỗi cá nhân, tổ chức, đơn vị nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong công tác PCCC-CNCH. Tuy nhiên, để thật sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động, cần có một quá trình nghiên cứu, tìm hiểu sâu và ý thức, thái độ tiếp cận đúng đắn.

“Chúng tôi mong muốn các đồng chí thật sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự đồng hành của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH. Để trong thời gian tới, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC-CNCH ngày càng được nâng cao. Qua đó, từng bước kiềm chế, kiểm soát tình hình cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đề nghị.

CẨM TUYẾT