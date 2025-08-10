Trẻ nhỏ học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong không gian phố đi bộ Hồ Gươm, người dân, trẻ nhỏ được hướng dẫn các kỹ năng an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an TP Hà Nội), nhằm khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích, vì nhân dân phục vụ, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn kỹ năng cơ bản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra và thao tác sử dụng một số phương tiện.

Lực lượng PC07 Hà Nội hướng dẫn người dân xử lý tình huống cháy

Tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm, người dân và du khách được tham quan, tìm hiểu về tính năng, tác dụng của một số trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy chuyên dụng như: xe chữa cháy, xe quạt hút khói, robot chữa cháy, xe chữa cháy trạm bơm, xe chữa cháy cần vươn, bình thở, mặt nạ phòng độc…

Cũng tại khu vực này, một số bức ảnh về hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các chiến sĩ cảnh sát được trưng bày để người dân và du khách hiểu rõ hơn về sự gian nan, vất vả, đầy hiểm nguy của người lính cứu hỏa khi chiến đấu với “giặc lửa”.

Tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, nhiều trẻ nhỏ được hướng dẫn chữa cháy, xử lý tình huống khi phát hiện cháy

Theo đại diện PC07 Hà Nội, thông qua hoạt động tuyên truyền, đơn vị mong muốn nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, biết cách thoát nạn và tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy xảy ra.

ĐỖ TRUNG