Trẻ nhỏ học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an TP Hà Nội), nhằm khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích, vì nhân dân phục vụ, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn kỹ năng cơ bản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra và thao tác sử dụng một số phương tiện.
Tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm, người dân và du khách được tham quan, tìm hiểu về tính năng, tác dụng của một số trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy chuyên dụng như: xe chữa cháy, xe quạt hút khói, robot chữa cháy, xe chữa cháy trạm bơm, xe chữa cháy cần vươn, bình thở, mặt nạ phòng độc…
Cũng tại khu vực này, một số bức ảnh về hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các chiến sĩ cảnh sát được trưng bày để người dân và du khách hiểu rõ hơn về sự gian nan, vất vả, đầy hiểm nguy của người lính cứu hỏa khi chiến đấu với “giặc lửa”.
Theo đại diện PC07 Hà Nội, thông qua hoạt động tuyên truyền, đơn vị mong muốn nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, biết cách thoát nạn và tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy xảy ra.