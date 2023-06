TPHCM: Hơn 96.000 thí sinh làm thủ tục dự thi tuyển sinh lớp 10

Tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1), từ 8 giờ 30 phút sáng đã có rất đông thí sinh có mặt tại điểm thi, sớm hơn 60 phút so với giờ tập trung di chuyển lên các phòng thi là 9 giờ 30.

Trao đổi với PV Báo SGGP, em Phạm Quỳnh Châu, học sinh lớp 9/2, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1) cho biết, để chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, em học đều 3 cả môn thi là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, hai môn Toán và Ngoại ngữ em tập trung luyện giải đề để làm quen với dạng đề tuyển sinh.

Riêng môn Ngữ văn, Quỳnh Châu cho biết, em mong đề thi ra vấn đề về tư tưởng, đạo lý ở câu hỏi nghị luận xã hội vì em được ôn tập kỹ dạng đề này. Đối với thí sinh này, nếu chủ đề câu hỏi nghị luận xã hội xoay quanh các nội dung về tư tưởng, đạo lý sẽ giúp em dễ lấy dẫn chứng hơn so với câu hỏi đưa ra cụ thể một vấn đề thực tế đời sống.

Còn với Nguyễn Phương Hùng, học sinh lớp 9A15, Trường THCS Văn Lang (quận 1), em mong câu hỏi nghị luận xã hội xoay quanh chủ đề người lính vì dễ phân tích, ở trường các em được luyện tập nhiều.

Với hai môn Toán và Ngoại ngữ, Phương Hùng dự đoán mình sẽ đạt điểm cao hơn ở môn Ngoại ngữ do môn Toán thường "gài bẫy" thí sinh các câu hỏi về hình học phẳng.

Cô Lê Tường Quyên, Trưởng điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản cho biết, điểm thi có 552 thí sinh tham gia dự thi ở 23 phòng, mỗi phòng thi có 24 thí sinh. Điểm thi có 3 phòng thi dự phòng.

Điểm thi này có thí sinh đến từ 4 trường THCS trên địa bàn quận 1 gồm THCS Võ Trường Toản, THCS Văn Lang, THCS Huỳnh Khương Ninh và THCS Trần Văn Ơn.

Điểm thi bố trí 1 phòng y tế và 1 phòng giữ vật dụng cá nhân cho thí sinh. Để đảm bảo công tác an toàn và an ninh, điểm thi có sự tham gia hỗ trợ của lực lượng an ninh gồm 3 người và 1 nhân viên điện lực.

Ngoài ra, điểm thi có 67 cán bộ coi thi và 11 nhân viên phục vụ.

* Tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (quận 1), từ 8 giờ 45 phút, phụ huynh đã đậu kín xe dọc theo hai bên vỉa hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Với Lâm Nguyễn Mai Ka, học sinh lớp 9/4, Trường THCS Bạch Đằng (quận 3), thí sinh này ôn tập tất cả tác phẩm trong chương trình lớp 9. Trong đó, hai môn Ngoại ngữ và Toán, em học kỹ công thức và luyện giải các dạng bài tập.

Ở môn thi đầu tiên là Ngữ văn vào sáng mai, thí sinh này mong chủ đề xoay quanh các nội dung về tuổi trẻ và ý nghĩa của thời gian. Mai Ka cho biết, các chủ đề về tuổi trẻ, sự cống hiến được em ôn tập kỹ và chuẩn bị sẵn các dẫn chứng liên quan đến các tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu trong và ngoài nước.

Năm nay, Mai Ka đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3). Ngoài 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, thí sinh này đăng ký thi thêm môn chuyên Ngữ văn.

Riêng với Huỳnh Lê Phương Anh, học sinh lớp 9/10, Trường THCS Hai Bà Trưng (quận 3), em đăng ký môn Toán chuyên. Ở môn Ngữ văn, thí sinh này mong đề thi xoay quanh chủ đề về ước mơ và nghị lực vươn đến thành công.

Chia sẻ với PV Báo SGGP, thầy Đỗ Đình Đoàn, Trưởng điểm thi Trường THPT Trưng Vương, cho biết, điểm thi Trường THPT Trưng Vương có 90 cán bộ coi thi, 25 nhân viên phục vụ và 646 thí sinh dự thi ở 31 phòng, 2 phòng thi dự phòng.

Qua ghi nhận ở các điểm thi cho thấy, các điểm thi đều bố trí phòng giữ vật dụng cho thí sinh. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên sinh hoạt quy chế thi, cán bộ coi thi đã lưu ý, nhắc nhở thí sinh mang theo những vật dụng cần thiết, hạn chế mang theo vật dụng đắt tiền để phòng tránh mất mát tài sản.

Năm nay, một trong những điểm mới của quy chế thi là quy định cụ thể những vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi, thay cho các năm trước là quy định những vật dụng không được phép mang vào phòng thi.

Tại các phòng thi, cán bộ coi thi nhắc nhở thí sinh khi đi thi phải mang phiếu báo danh (có dán ảnh); giấy khai sinh (bản photo không cần công chứng) để đối chiếu với hồ sơ, thẻ học sinh hoặc thẻ bảo hiểm y tế, căn cước công dân có gắn chip.

Năm nay, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập được tổ chức tại 158 điểm thi, trong đó có 147 điểm thi thường, 11 điểm thi chuyên. Tổng số cán bộ tham gia coi thi là 12.306 người và 2.370 nhân viên gồm bảo vệ, công an, y tế, phục vụ… làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Tổng số thí sinh tham dự kỳ thi là 96.325 em, trong đó có 88.237 thí sinh chỉ đăng ký ba nguyện vọng thường; 1.147 thí sinh đăng ký xét nguyện vọng tích hợp và 6.941 TS đăng ký xét nguyện vọng chuyên.