TPHCM: Khai trương thí điểm phần mềm thông báo lưu trú ASM ở bệnh viện

Ngày 7-4, tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, quận 5 (TPHCM) tổ chức lễ khai trương thực hiện thí điểm phần mềm thông báo lưu trú ASM tại cơ sở kinh doanh lưu trú và cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Phần mềm thông báo lưu trú ASM được kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được tích hợp nhiều tiện ích khác giúp các cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở y tế quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn đối với những dịch vụ do đơn vị mình cung cấp.

Phần mềm cũng phục vụ người dân kê khai thông tin tự động, nhanh chóng mà không cần phải xuất trình các loại giấy tờ để xác minh nhân thân…

Các cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở y tế và người dân có thể thông qua ứng dụng định danh điện tử VneID để đăng nhập, sử dụng phần mềm ASM.

Việc thí điểm phần mềm thông báo lưu trú ASM được triển khai trong khoảng thời gian 30 ngày, từ ngày 8-4 đến hết ngày 5-5-2023 tại 5 cơ sở, gồm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 5), Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn (quận 1), Bệnh viện quận 4, Khách sạn Bros và Khách sạn Subrise Boutique (quận 1).

Kết thúc thời gian thí điểm, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm và tổ chức nhân rộng.

Phần mềm thông báo lưu trú ASM do Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phục vụ các dịch vụ tiện ích cho người dân.