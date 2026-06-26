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TPHCM khởi công xây dựng gần 6.300 căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê

SGGPO

Ngày 26-6, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp Tập đoàn Becamex tổ chức khởi công 4 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại TPHCM với tổng số 6.229 căn hộ.

THANH HIỀN - THY HOÀNG

Từ khóa

nhà ở xã hội nhà ở cho thuê căn hộ xây dựng khởi công TPHCM

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