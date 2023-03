TPHCM: Mở rộng tuyên truyền chính sách hỗ trợ mầm non ngoài công lập

Sáng 17-3, tại UBND TP Thủ Đức, Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TPHCM) do đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội dẫn đầu đã có buổi khảo sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND (ngày 9-12-2021) về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp.

Hơn 40% học sinh được nhận trợ cấp

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức thông tin, trên địa bàn TP Thủ Đức có 4 khu công nghiệp (KCN) khu chế xuất (KCX) gồm KCX Sài Gòn - Linh Trung, KCX Linh Trung 2, KCN Bình Chiểu và KCN Cát Lái. Số cơ sở giáo dục mầm non nằm trên địa bàn 4 KCN là 76 cơ sở gồm 26 trường mầm non và 50 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

Thông tin về mạng lưới trường lớp, bà Kiều Mỹ Chi, Phó trưởng Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức cho biết, trên địa bàn có 283 trường mầm non, mẫu giáo. Trong đó, công lập có 61 trường và ngoài công lập có 222 trường. Ngoài ra, toàn thành phố có 253 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND trên địa bàn, TP Thủ Đức có 9 cơ sở được hỗ trợ từ 20.000.000-35.000.000 đồng/đơn vị để sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Về chính sách trợ cấp đối với trẻ mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN, có 3.679 trẻ đang theo học tại 143 cơ sở được nhận trợ cấp với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó, năm học 2021-2022 có 1.619 trẻ; học kỳ 1 năm học 2022-2023 có 2.060 trẻ được nhận trợ cấp. Tiền trợ cấp được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của cha hoặc mẹ, người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Mức trợ cấp 160.000 đồng/trẻ/tháng, thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Theo thống kê của Phòng GD-ĐT, tổng số trẻ đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non nằm trên địa bàn KCN là 6.835 trẻ, trong đó số trẻ đủ điều kiện được hưởng trợ cấp theo quy định là 2.866 trẻ, chiếm tỷ lệ 41,9%.

Bà Phạm Thị Kim Quyên, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Ánh Hồng thông tin, toàn trường có 152 học sinh trên tổng số 420 học sinh toàn trường được nhận trợ cấp do có cha hoặc mẹ là công nhân, người lao động đang làm việc tại KCN.

“Thời gian đầu, phụ huynh cung cấp thông tin chưa chính xác nên quá trình làm hồ sơ mất thời gian. Đến nay, nhà trường và phụ huynh đã phối hợp nhịp nhàng hơn. Tuy nhiên, hiện nay chưa có chế độ hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên làm công tác nhập liệu thực hiện các chính sách này nên cần có thêm quan tâm cho đội ngũ”, bà Kim Quyên cho biết.

Riêng đối với chính sách hỗ trợ giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có KCN, giáo viên phải đáp ứng yêu cầu đang trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN, đồng thời có trình độ đạt chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định.

Đại diện Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức cho biết, năm học 2021-2022 có 40 giáo viên đủ điều kiện, học kỳ 1 năm học 2022-2023 có 67 giáo viên được nhận hỗ trợ. Qua 2 năm thực hiện, tổng số giáo viên được nhận trợ cấp là 107 giáo viên, chiếm tỷ lệ 33,97% giáo viên giảng dạy ở các cơ sở giáo dục mầm non ở địa bàn có KCN.

Dự toán kinh phí năm 2022 thực hiện Nghị quyết 27 của TP Thủ Đức là hơn 3 tỷ đồng, dự toán kinh phí năm 2023 cũng hơn 3 tỷ đồng.

Đề xuất mở rộng đối tượng nhận hỗ trợ

Trao đổi thêm về công tác thực hiện, bà Nguyễn Thị Việt Tú, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) bày tỏ, hiện nay công tác tuyên truyền chính sách đang triển khai khá tốt. Tuy nhiên, việc tuyên truyền mới rộng chứ chưa sâu vì không phải phụ huynh nào cũng có thói quen thường xuyên đọc bảng tin dán ở cổng trường hoặc đọc tất cả tin nhắn zalo nhà trường gửi cho phụ huynh.

Ngoài ra, theo bà Kiều Mỹ Chi, Phó trưởng Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức, trong quá trình rà soát danh sách các công ty trong KCN, KCX, một số trường hợp không có công ty, chỉ có kho, bãi nằm trong KCN, KCX nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình rà soát.

Từ thực tế đó, TP Thủ Đức đề xuất HĐND TPHCM xem xét mở rộng đối tượng được nhận trợ cấp do hiện nay theo quy định, giáo viên mầm non phải có trình độ cao đẳng sư phạm mầm non mới đủ điều kiện nhận trợ cấp.

Trong khi đó, TP Thủ Đức có 92 giáo viên trình độ trung cấp chưa đạt chuẩn theo quy định nên chưa được nhận trợ cấp khiến đội ngũ tâm tư, cùng một đơn vị nhưng có giáo viên được nhận trợ cấp, có người không.