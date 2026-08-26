TPHCM mở tháng cao điểm khắc phục khuyến nghị của EC về IUU

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký ban hành Kế hoạch số 460/KH-UBND về tháng cao điểm thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới cùng cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.

Kiểm soát chặt hoạt động khai thác trên biển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TPHCM trong tháng cao điểm chống khai thác IUU, hướng tới khắc phục đầy đủ các khuyến nghị của EC

Siết quản lý đội tàu, kiểm soát từ cảng cá

Theo kế hoạch, TPHCM phấn đấu 100% tàu cá đã đăng ký được cập nhật đầy đủ, chính xác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản (VNFishbase). Trước ngày 15-9-2026, dữ liệu phải được làm sạch, chuẩn hóa, không trùng, thiếu hoặc sai lệch.

Thành phố tập trung kiểm soát các tàu có nguy cơ cao như tàu đã xóa đăng ký nhưng còn khả năng hoạt động; tàu không đăng ký, đăng kiểm, không có giấy phép hoặc không đủ điều kiện hoạt động.

Tại các cảng cá, lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng hoạt động, niêm phong, số sê-ri và tín hiệu thiết bị giám sát hành trình (VMS). Tàu không được xuất bến nếu VMS không hoạt động, mất niêm phong, sai số sê-ri hoặc có dấu hiệu bị can thiệp.

TPHCM tăng cường kiểm soát tàu cá tại cảng, từ điều kiện xuất, nhập bến, thiết bị VMS đến sản lượng thủy sản khai thác, nhằm ngăn ngừa và xử lý vi phạm IUU. Ảnh: THÀNH HUY

Hệ thống giám sát tàu cá phải vận hành 24/7 để phát hiện, xử lý các trường hợp mất kết nối VMS, vượt ranh giới khai thác, tháo, gửi hoặc vô hiệu hóa thiết bị.

TPHCM cũng phấn đấu 100% lượt tàu cá dài từ 6m trở lên ra, vào cảng, xuất, nhập bến được ghi nhận trên hệ thống eCDT. Nguyên liệu từ tàu không có dữ liệu hoặc dữ liệu không hợp lệ trên eCDT sẽ không được cấp giấy xác nhận.

Xử lý dứt điểm vi phạm IUU

TPHCM yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các vụ mất kết nối VMS, vượt ranh giới khai thác, khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài còn tồn đọng và phát sinh mới.

Mục tiêu là 100% vụ vi phạm IUU được tiếp nhận, xác minh, xử lý đúng thẩm quyền, thời hạn và cập nhật vào cơ sở dữ liệu xử phạt. Thành phố phấn đấu hoàn thành xử lý trong không quá 60 ngày kể từ ngày lập hồ sơ.

Ngư dân xã Phước Hải khai báo trên nhật ký khai thác điện tử khi tàu xuất bến. Ảnh: THÀNH HUY

Các hành vi có dấu hiệu tội phạm như tổ chức khai thác trái phép, môi giới đưa tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, làm giả hồ sơ, gian lận xuất xứ hoặc can thiệp VMS sẽ bị điều tra, xử lý hình sự khi đủ căn cứ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xử lý các vụ mất kết nối VMS từ trên 6 giờ đến dưới 10 ngày. Bộ Tư lệnh TPHCM, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, tuần tra trên biển và xử lý các trường hợp mất kết nối trên 10 ngày, vượt ranh giới khai thác hoặc can thiệp VMS.

Thủy sản về bến bảo đảm truy xuất nguồn gốc. Ảnh: THÀNH HUY

Công an TPHCM theo dõi, điều tra, xử lý hành vi môi giới, móc nối, tổ chức đưa người và tàu cá khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

TPHCM đồng thời tăng cường tuyên truyền, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và nội dung làm việc với EC. Sau tháng cao điểm, công tác chống khai thác IUU tiếp tục được thực hiện, báo cáo định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất; đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

THÀNH HUY