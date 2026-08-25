VN-Index vượt 1.800 điểm rồi hụt hơi, khối ngoại tiếp tục mua ròng

VN-Index vượt 1.800 điểm trong phiên giao dịch ngày 25-8 nhưng sau đó quay đầu, chốt ở 1.791,41 điểm. Thị trường chứng khoán “xanh vỏ đỏ lòng”, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng các cổ phiếu thuộc danh sách FTSE.

Thị trường "xanh vỏ đỏ lòng"

Trong phiên giao dịch ngày 25-8, VN-Index có thời điểm tăng lên 1.812 điểm nhưng sau đó hạ nhiệt, đánh mất mốc 1.800 điểm và chốt phiên dưới ngưỡng này.

Dù chỉ số tăng, số mã giảm vẫn áp đảo. Tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” thể hiện rõ khi riêng cổ phiếu VIC tăng 2,8%, đóng góp gần 10 điểm cho VN-Index, trong khi chỉ số chung chỉ tăng 2,63 điểm.

Ngoài VIC, một số cổ phiếu vốn hóa lớn giữ sắc xanh như LPB tăng 1,43%, MCH tăng 1,5%, SSB tăng 2,3%...

Điểm tích cực là khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 3 trên HOSE, tập trung vào các cổ phiếu thuộc danh sách FTSE GEIS (FTSE Global Equity Index Series) vừa được công bố cuối tuần qua.

Cả 10 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên HOSE đều thuộc danh sách này, trong đó 7 cổ phiếu thuộc rổ All Cap và 3 cổ phiếu thuộc rổ Micro Cap.

10 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất sàn HOSE đều nằm trong danh sách FTSE GEIS

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 2,63 điểm (0,15%) lên 1.791,41 điểm, với 93 mã tăng, 225 mã giảm và 58 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,54 điểm (0,19%) còn 282,65 điểm, với 46 mã tăng, 58 mã giảm và 92 mã đứng giá.

Thanh khoản tiếp tục tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 21.380 tỷ đồng. Tính cả HNX, thanh khoản đạt hơn 22.400 tỷ đồng, tăng khoảng 2.600 tỷ đồng so với phiên trước.

NHUNG NGUYỄN