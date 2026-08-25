Kinh tế

Tài chính- Chứng khoán

VN-Index vượt 1.800 điểm rồi hụt hơi, khối ngoại tiếp tục mua ròng

SGGPO

VN-Index vượt 1.800 điểm trong phiên giao dịch ngày 25-8 nhưng sau đó quay đầu, chốt ở 1.791,41 điểm. Thị trường chứng khoán “xanh vỏ đỏ lòng”, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng các cổ phiếu thuộc danh sách FTSE.

Thị trường "xanh vỏ đỏ lòng"
Thị trường "xanh vỏ đỏ lòng"

Trong phiên giao dịch ngày 25-8, VN-Index có thời điểm tăng lên 1.812 điểm nhưng sau đó hạ nhiệt, đánh mất mốc 1.800 điểm và chốt phiên dưới ngưỡng này.

Dù chỉ số tăng, số mã giảm vẫn áp đảo. Tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” thể hiện rõ khi riêng cổ phiếu VIC tăng 2,8%, đóng góp gần 10 điểm cho VN-Index, trong khi chỉ số chung chỉ tăng 2,63 điểm.

Ngoài VIC, một số cổ phiếu vốn hóa lớn giữ sắc xanh như LPB tăng 1,43%, MCH tăng 1,5%, SSB tăng 2,3%...

Điểm tích cực là khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 3 trên HOSE, tập trung vào các cổ phiếu thuộc danh sách FTSE GEIS (FTSE Global Equity Index Series) vừa được công bố cuối tuần qua.

Cả 10 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên HOSE đều thuộc danh sách này, trong đó 7 cổ phiếu thuộc rổ All Cap và 3 cổ phiếu thuộc rổ Micro Cap.

IMG_2114.jpeg
10 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất sàn HOSE đều nằm trong danh sách FTSE GEIS

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 2,63 điểm (0,15%) lên 1.791,41 điểm, với 93 mã tăng, 225 mã giảm và 58 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,54 điểm (0,19%) còn 282,65 điểm, với 46 mã tăng, 58 mã giảm và 92 mã đứng giá.

Thanh khoản tiếp tục tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 21.380 tỷ đồng. Tính cả HNX, thanh khoản đạt hơn 22.400 tỷ đồng, tăng khoảng 2.600 tỷ đồng so với phiên trước.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

FTSE Global Equity Index Series FTSE GEIS Xanh vỏ đỏ lòng CAP Cổ phiếu VIC MCH SSB LPB Đứng giá VN-Index chứng khoán thị trường chứng khoán khối ngoại mua ròng cổ phiếu tiền

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn