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Minh bạch nguồn gốc để thu hẹp khoảng trống trong kiểm soát an toàn thực phẩm

SGGPO

Chiều 25-8, Báo Điện tử Tuổi Trẻ phối hợp Sở Công thương TPHCM cùng một số đơn vị tổ chức hội thảo “Một suất ăn an toàn bắt đầu từ đâu?"

Sản phẩm tick xanh bày bán tại siêu thị trên địa bàn TPHCM
Sản phẩm tick xanh bày bán tại siêu thị trên địa bàn TPHCM

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Tuổi Trẻ, cho biết phía sau một suất ăn bao gồm một chuỗi từ sản xuất, nguyên liệu, vận chuyển, phân phối, bảo quản đến chế biến. Chỉ cần một mắt xích không an toàn, cả chuỗi có thể trở nên không an toàn.

"Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng cường kiểm tra mà phải chuyển từ kiểm soát từng khâu sang quản trị cả chuỗi, từ xử lý sự cố sang chủ động phòng ngừa, từ truy xuất nguồn gốc sang minh bạch nguồn gốc và trách nhiệm", ông Lê Cao Cường nhấn mạnh.

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Ông Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Tuổi Trẻ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hiện sản phẩm gắn “Tick xanh” đã hiện diện tại nhiều hệ thống phân phối lớn như Co.opmart, SATRA, MM Mega Market, GO!... Tại SATRA, chương trình đã kết nối gần 500 nhà cung cấp và phê duyệt gần 6.000 sản phẩm đạt tiêu chuẩn, cho thấy xu hướng minh bạch hóa đang ngày càng lan rộng trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Tại hội thảo, mô hình “Suất ăn Tick xanh trách nhiệm” được giới thiệu như một giải pháp tăng tính minh bạch tại bếp ăn tập thể. Thông qua mã QR có thể tra cứu nhà cung cấp, nguồn nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh suất ăn hằng ngày. Dữ liệu được cập nhật liên tục sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi quá trình vận hành và truy xuất khi phát sinh rủi ro.

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Ông Nguyễn Nguyên Phương chia sẻ thông tin tại hội thảo. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết sau hai năm triển khai, chương trình Tick xanh trách nhiệm đã mở rộng nhanh chóng, đặc biệt trong thời gian gần đây đã được đưa vào bếp ăn trường học. Từ 12 hệ thống, nhà cung cấp ban đầu, chương trình hiện có 456 nhà cung cấp và hơn 5.700 sản phẩm tham gia.

Hiện TPHCM đang thúc đẩy chương trình nhằm tìm kiếm, vinh danh các nhà sản xuất đạt chuẩn, có trách nhiệm, qua đó nâng chất lượng hàng hóa và thu hẹp khoảng trống trong kiểm soát an toàn thực phẩm.

THI HỒNG -

Từ khóa

Báo điện tử Tuổi Trẻ SATRA Nguyễn Nguyên Phương Suất ăn MM Mega Market Quang Định Sở Công Thương TPHCM Truy xuất

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