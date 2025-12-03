Sức sống cơ sở

TPHCM: Mưa lớn trong đêm, một số nơi ngập sâu

Đêm 2-12, rạng sáng 3-12, phía Đông TPHCM có mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực thấp trũng nước dâng cao, gây ngập sâu.

Trận mưa đêm 2-12, sáng 3-12 gây ngập sâu, nước tràn vào nhà dân ở phường Tân Hải, TPHCM

Chị Huyền Trang sống gần quốc lộ 51 (phường Tân Hải, TPHCM) cho biết, mưa từ nửa đêm và kéo dài liên tục; gần 1 giờ sáng 3-12, nước bất ngờ dâng nhanh, tràn vào nhà khiến toàn bộ đồ đạc bị ngâm trong nước. Gia đình chị phải sang nhà hàng xóm trú tạm trong đêm.

“Chúng tôi sống ở đây mấy chục năm, chưa bao giờ thấy trận mưa nào kéo dài khiến nước không rút kịp, ngập sâu và nhanh như lần này. Người dân trở tay không kịp”, chị Huyền Trang nói.

Theo người dân địa phương, khu vực Tân Hải đêm qua không có sấm sét nhưng mưa to suốt nhiều giờ. Những vị trí trũng thấp, nước đổ dồn về nhanh hơn, khiến ngập nặng hơn so với các nơi khác. đến 7 giờ ngày 3-12, nước ở những khu vực thấp trũng vẫn chưa kịp rút.

Đến 7 giờ sáng ngày 3-12, tại các khu vực trũng thấp phường Tân Hải, nước vẫn chưa kịp rút

Tại phường Vũng Tàu, mưa lớn kèm sấm chớp cũng xuất hiện trong đêm 2-12, khiến người dân lo lắng.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, ngày 3-12, TPHCM tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông, nguy cơ xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

QUANG VŨ

