TPHCM phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngày 21-3, tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã phát động thi đua với việc đăng ký và triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực để hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) và Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2023). Để thực hiện tốt đợt phát động đặc biệt này, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị các ngành, các cấp tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với 6 nội dung cơ bản:

1. Từng ngành, địa phương và mỗi cán bộ công chức, viên chức phát huy sáng tạo, thực hiện có kết quả chủ đề năm. Tạo sự chuyển biến trong nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Bên cạnh đó, quyết tâm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Trong đó, từng công chức, viên chức làm đúng và làm tốt phận sự của mình.

2. Thành phố quyết tâm thực hiện, hoàn thành vượt 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, tập trung các chỉ tiêu: tăng trưởng 7,5% - 8%, thu ngân sách 469.000 tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt 95% trở lên, hoàn thành tuyến Metro số 1, khởi công đường vành đai 3, đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình hạ tầng quan trọng. Từng ngành, địa phương, từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

3. Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đặc biệt là đối với gia đình chính sách, hộ nghèo - cận nghèo, các trường hợp mất việc, ngừng việc và các đối tượng xã hội. Tập trung hoàn thiện Đề án xây dựng cơ sở vật chất khối văn hoá - xã hội nhằm huy động các nguồn lực, xây dựng các thiết chế: y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế - xã hội.

5. Tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ; Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; gắn với sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, rà soát kết quả thực hiện 51 chương trình, đề án của Đại hội XI. Bên cạnh đó, thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh từ những việc cụ thể ở từng ấp/khu phố. Trong đó triển khai các vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, không rác thải, không ô nhiễm và tăng cường khối đại đoàn kết trong tình làng nghĩa xóm.

6. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cụm, khối thi đua. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và Giải thưởng Sáng tạo TPHCM. Trong đó, tổ chức tốt việc xét chọn Giải thưởng Sáng tạo Thành phố lần 3, năm 2023. Đồng thời đổi mới công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt này, các đồng chí lãnh đạo thành phố và các đồng chí cụm trưởng, khối trưởng đại diện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương là thành viên trong cụm, khối thi đua thuộc thành phố đã cùng nắm chặt tay nhau để thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm thực hiện nội dung giao ước thi đua năm 2023 và đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.