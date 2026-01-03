TPHCM: Phát hiện hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Từ ngày 31-12-2025 đến ngày 2-1-2026, lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản xử lý 6.399 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, duy trì hoạt động vận tải thông suốt, bảo đảm tình hình trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch năm 2026, Phòng CSGT đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy...

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện

Theo đó, từ ngày 31-12-2025 đến ngày 2-1-2026, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản xử lý 6.399 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, phát hiện 2.075 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; riêng trong ngày 2-1, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 886 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng lập biên bản một trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Trong các dịp lễ tết, vi phạm nồng độ cồn là một trong những hành vi khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Vì vậy, việc tăng cường tuần tra kiểm soát, đo nồng độ cồn của lực lượng chức năng đã góp phần ngăn ngừa, hạn chế nguy cơ tai nạn cho người dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

VĂN ANH