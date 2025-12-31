Xã hội

TPHCM: Bảo đảm an toàn giao thông kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Ngày 31-12, Phòng CSGT TPHCM cho biết đã triển khai lực lượng, tăng cường biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch 2026, với phương châm “phân luồng trung tâm, an toàn cửa ngõ, văn minh đô thị”.

Phòng CSGT bố trí lực lượng điều tiết tại các tuyến trung tâm, khu vực tổ chức sự kiện, đồng thời khai thác hệ thống camera giám sát và phối hợp báo chí cập nhật tình hình giao thông để người dân chủ động điều chỉnh lộ trình.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông vào giờ cao điểm

Đơn vị cũng phối hợp Sở Xây dựng rà soát công trình thi công, thu xếp vật tư gọn gàng, bố trí điều tiết giao thông; tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trên đường bộ, đường thủy, đặc biệt ở trung tâm, khu chợ, trung tâm thương mại, cảng và các tuyến dẫn cao tốc.

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, quá tải, đón trả khách sai quy định... Thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe thành đoàn và xe tự chế cũng sẽ bị ngăn chặn. Đồng thời, các doanh nghiệp vận tải, lái xe được yêu cầu ký cam kết tuân thủ quy định về tải trọng, an toàn kỹ thuật và trật tự giao thông.

Người dân có thể phản ánh vi phạm, tai nạn, ùn tắc hoặc tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông qua số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693.187.521; đường dây nóng: 0326.08.08.08. Hoặc trang Zalo Official Account “Phòng Cảnh sát giao thông TP.Hồ Chí Minh để được tiếp nhận và xử lý thông tin, vụ việc được nhanh chóng

