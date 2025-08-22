TPHCM sắp có "Ngày hội Sợi gạo" lần thứ nhất

Giữa tháng 10, "Ngày hội Sợi gạo" lần đầu được tổ chức tại TPHCM nhằm quảng bá, thu hút du khách.

Ngày 22-8, Hiệp hội Du lịch TPHCM phối hợp cùng Hội Nhà báo TPHCM họp báo giới thiệu về "Ngày hội Sợi gạo" lần thứ nhất, sẽ diễn ra tại Công viên 23-9 (phường Bến Thành, TPHCM), từ ngày 16 đến 19-10-2025.

Ngày hội có khoảng 150 gian hàng, tập hợp các món ăn được làm từ gạo như bún, miến, phở, bánh hỏi, bánh tằm… Gian hàng được chia thành cụm Bắc – Trung – Nam, với các món bún nổi tiếng như: bún chả Hà Nội, bún cá rô đồng Hải Phòng, bún bò Huế, bún riêu, bún mắm Cần Thơ, bún cá Nha Trang, bún nước lèo Sóc Trăng...

Bên cạnh đó, người dân, du khách cũng có thể tìm hiểu thêm về quy trình sản xuất sợi gạo truyền thống, trải nghiệm làm bún, bánh hỏi tại khu vực làng nghề.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM thông tin về ngày hội

Trong khuôn khổ ngày hội còn có một số hoạt động thú vị như: Lễ khai hội múa lân, công diễn và xác lập kỷ lục 100 món ngon từ sợi gạo, cuộc thi “Nâng tầm sợi gạo”, giao lưu cùng nghệ nhân, đầu bếp và các chuyên gia ẩm thực.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, ngày hội nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa ẩm thực truyền thống Việt Nam, quảng bá những món ăn đặc trưng đến bạn bè trong và ngoài nước. Ước tính sự kiện thu hút 100.000 lượt người dân, du khách tham dự.

“Ban tổ chức sẽ tăng cường lấy mẫu kiểm tra hàng hóa nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời niêm yết giá cả rõ ràng, tránh tình trạng bắt chẹt người mua”, bà Nguyễn Thị Khánh cho hay.

THI HỒNG